آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی نهایی شد/ رفع اشکالات حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرشدی امروز دوشنبه در حاشیه همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی، افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و ارسال نظرات دستگاه های مرتبط تدوین این آیین نامه نهایی شده است.

دبیر شورای ملی ایمنی زیستی از وجود اشکال حقوقی در این آیین نامه خبر داد و گفت: اصلاح این اشکال در دستور کار قرار دارد که با برطرف کردن آن ظرف 2 هفته آینده برای تصویب ارسال خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه در این آیین نامه مشکلات و موانع موجود در زمینه تحقیقات محصولات تراریخته برطرف شده است، اظهار داشت: در آیین نامه اجرایی راهکارهای سهل و ساده ای برای تولید و واردات محصولات تراریخته در نظر گرفته شده است.



مرشدی با اشاره به جزئیات آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی، خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه می توانند تقاضاهای خود را به دستگاه های مربوط چون وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، علوم و سازمان محیط زیست ارائه دهند و پس از بررسی مجوزهای لازم اعطا خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه برای قانون ملی ایمنی زیستی 6 آیین نامه اجرایی تدوین شده است، یاداور شد: با توجه به تاخیر 2 ساله تدوین این آیین نامه ها طی جلساتی به روز شده است.