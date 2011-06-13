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۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

مرشدی خبر داد:

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی نهایی شد/ رفع اشکالات حقوقی

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی نهایی شد/ رفع اشکالات حقوقی

دبیر شورای ملی ایمنی زیستی از نهایی شدن آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی خبر داد و گفت: ظرف 2 هفته آینده این آیین نامه با برطرف شدن مشکلات قانونی برای تصویب به هیئت دولت ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرشدی امروز دوشنبه در حاشیه همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین آیین نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی، افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و ارسال نظرات دستگاه های مرتبط تدوین این آیین نامه نهایی شده است.

دبیر شورای ملی ایمنی زیستی از وجود اشکال حقوقی در این آیین نامه خبر داد و گفت: اصلاح این اشکال در دستور کار قرار دارد که با برطرف کردن آن ظرف 2 هفته آینده برای تصویب ارسال خواهد شد.
 
وی با تاکید بر اینکه در این آیین نامه مشکلات و موانع موجود در زمینه تحقیقات محصولات تراریخته برطرف شده است، اظهار داشت: در آیین نامه اجرایی راهکارهای سهل و ساده ای برای تولید و واردات محصولات تراریخته در نظر گرفته شده است.
 
مرشدی با اشاره به جزئیات آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی، خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه می توانند تقاضاهای خود را به دستگاه های مربوط چون وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، علوم و سازمان محیط زیست ارائه دهند و پس از بررسی مجوزهای لازم اعطا خواهد شد.
 
وی با تاکید بر اینکه برای قانون ملی ایمنی زیستی 6 آیین نامه اجرایی تدوین شده است، یاداور شد: با توجه به تاخیر 2 ساله تدوین این آیین نامه ها طی جلساتی به روز شده است.
کد مطلب 1334315

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