پتروشیمی اروند به خط لوله اتیلن غرب متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل موسوی با بیان اینکه بخش اول واحد کلر این مجتمع از هفته گذشته با 90 درصد ظرفیت اسمی به تولید رسیده است، یادآور شد: ظرفیت این واحد به زودی به 100 درصد خواهد رسید.

وی افزود: EDC تولیدی پتروشیمی اروند نیز هم اکنون به پتروشیمی های آبادان، بندرامام(ره) و غدیر ارسال می شود و احتمال می رود با افزایش تولید اتیلن دی کلراید صادرات آن به کشورهای دیگر نیز آغاز شود زیرا با افزایش قیمت EDC در بازارهای جهانی فروش این ماده، ارزآوری خوبی برای کشور در پی خواهد داشت.



موسوی، میزان HCL تولیدی اروند را پنج تا 7.5 تن در روز اعلام کرد و گفت: هم اکنون این محصول که مرغوبیت بالایی هم دارد، تنها در بازارهای داخلی فروخته می‌شود، ضمن اینکه VCM تولیدی این مجتمع نیز از هفته گذشته در حال انتقال به پتروشیمی آبادان است.



وی مقدار کاستیک تولیدی این مجتمع را از ابتدای راه اندازی تا کنون 117 هزار و 500 اعلام کرد و گفت: از این مقدار 76 هزار تن در کشور و 82 هزار و 700 تن در خارج از کشور فروخته شده است.



پتروشیمی‌های بندرامام (ره)و غدیر نیز همچنان متقاضی دریافت محصولات اروند هستند.