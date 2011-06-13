احتمال کاهش میزان آلاینده ها در هوای تهران تا پایان امروز

محمد رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه کارشناسان محیط زیست برای خروج پایتخت از وضعیت اضطرار چه راهکاری را پیشنهاد می کنند گفت: در جلسه اضطرار که عصر امروز در محل استانداری برگزار می شود کارشناسان محیط زیست نفطه نظرات خود را عنوان می کنند.

وی افزود: با توجه به اطلاعات رسیده از ایستگاههای پایش آلودگی هوا پیش بینی می کنیم تا فردا از میزان آلاینده ها در هوای تهران کاسته شود ولی در صورت ادامه این روند بایستی راهکارهایی از قبیل تعطیلی فردا در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران گفت: در حال حاضر شاخص آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 208 است که نشان می‌دهد هوای تهران از نظر این آلاینده در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.

رستگاری در ادامه افزود: شاخص آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نیز 229 است که مشخص می‌کند هوای تهران در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.

مدیر مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران تصریح کرد: خوشبختانه میزان مونوکسیدکربن در شرایط پاک قرار دارد.

وی بیان کرد: میزان آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در ایستگاه‌های آزادی، میدان فتح، امام‌خمینی و بهمن بالاست.

رستگاری افزود: همچنین میزان ذرات معلق 2.5 میکرون در ایستگاه‌های پارک سلامت واقع در منطقه 17، فرمانداری شهر ری و ایستگاه استانداری بالاست.