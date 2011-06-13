رشد 20 درصدی چاپ کتاب و مجله در چاپخانه دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روحی ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه تبریز طی سال گذشته در مجموع 100 عنوان کتاب و مجله در زمینه های مختلف شامل 33 عنوان کتاب، 45 عنوان مجله علمی پژوهشی و 22 عنوان سایر کارهای چاپی مانند ماهنامه خبری، چکیده مقالات، مجموعه مقالات سمینارهای دانشگاه و برخی مجلات دانشجویی را چاپ و منتشر کرده است.

وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با 10 سال گذشته نیز رشد 500 درصدی را نشان می دهد، افزود: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه تبریز در کنار این فعالیت ها، سایر امورات چاپی دانشگاه را مانند سربرگ، اوراق امتحانی، فرم های درخواستی سایر واحدها را نیز انجام می دهد.

رضا روحی راه راندازی نوبت دوم فعالیت اداره چاپ و انتشارات دانشگاه تبریز را یکی از اقدامات موثر برای توسعه فعالیت های چاپخانه این دانشگاه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه رئیس دانشگاه تبریز و هیئت رئیسه خصوصا معاون پژوهش و فناوری با توجه به حساسیت فعالیت های این مجموعه عنایت خاصی نسبت به آن داشته اند که این امر موجب توسعه واحد وتکریم ارباب رجوع شده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد تا بتوانیم رسالت خویش را بیش از گذشته ادا کنیم.

وی تصویب پیشنهاد ترجمه یا تالیف 22 عنوان کتاب، تصویب چاپ هشت عنوان کتاب، تصویب تجدید چاپ 10 عنوان کتاب، ارسال 16 عنوان کتاب به داوری، شش عنوان کتاب برای ویراستاری علمی و ادبی را از دیگر فعالیت های اداره چاپ و انتشارات دانشگاه تبریز در سال 89 ذکر کرد و گفت: این اداره در زمینه چاپ و انتشار کتاب و ارایه خدمات چاپی با دیگر دانشگاه های شمالغرب کشور نیز همکاری دارد.

معاون چاپ و انتشارات کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز در مورد نحوه توزیع کتاب های چاپ شده این دانشگاه نیز گفت: هفت موسسه پخش کشوری کتاب در این زمینه با دانشگاه تبریز همکاری دارند که در صدد هستیم تعداد این موسسات را افزایش دهیم.