آذربایجان شرقی در ثبت وقایع حیاتی در کشور اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صومی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مهلت قانونی برای ثبت ولادت و وفات شهروندان به ترتیب 15 و 10 روز است که در هر دو مورد اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی مقام نخست کشور را از آن خود کرد.

وی گفت: در سال گذشته 67 هزار و 709 فقره ولادت در آذربایجان شرقی به ثبت رسید که در مقایسه با سال قبل از آن چهار صدم درصد افزایش نشان می دهد و از مجموع متولدان 51.3 درصد نوزاد پسر و 48.7 درصد نوزاد دختر است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی اظهار داشت: ثبت 98.5 درصد از متولدان آذربایجان شرقی در سال گذشته در مهلت 15 روز قانونی انجام شد که این رقم در مقایسه با آمار سال 88.5 درصد افزایش نشان می دهد.

وی همچنین گفت: در دو ماهه نخست امسال 9 هزار و 785 فقره ولادت به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال هفت درصد کاهش نشان می دهد.

صومی درباره وفات ها در آذربایجان شرقی نیز گفت: در سال 89 تعداد 22 هزار و 309 فقره فوت در استا ن به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یک درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته سرپرست اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی، 52.5 درصد از متوفیان آذربایجان شرقی مرد و 47.5 درصد از آنان زن بوده اند که در مجموع 96.6 درصد از متوفیان استان در مهلت 10 روزه قانونی به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت: مهم ترین علت فوت در آذربایجان شرقی طی سال گذشته به ترتیب بیماری های قلبی، سوانح، مسومیت و خودکشی و سرطان بوده است.

صومی افزود: در دو ماه نخست امسال نیز تعداد سه هزار و 372 فقره فوت در آذربایجان شرقی به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش 1.7 درصدی مواجه است.