اقدامات لازم در زمینه معضل حریق جنگل های گلستان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر دوشنبه در ستاد هماهنگی مدیریت بحران استان افزود: برنامه ریزی برای آتش سوزی شامل دو بخش است بخش پیشگیری و بخش مقابله که باید با برگزاری جلسات فنی و کارشناسی برنامه های لازم تهیه شود.



قناعت تصریح کرد: گروه های 22 نفره برای مقابله با حوادث و سوانح در روستاهای استان با همکاری پایگاه های مقاومت بسیج و دهیاری ها سازماندهی و فعال می شود.



وی ادامه داد: اجرای این طرح در ارائه آموزش های لازم به مردم و پیشگیری از خسارت ها نقش بسزایی دارد.



قناعت تاکید کرد: منابع طبیعی و محیط زیست استان باید به شناسایی و تدارک محل های آبگیری و حوضچه های ذخیره آب برای بالگردها، شناسایی و آماده سازی محل های مناسبی برای فرود بالگرد در جنگل ها و احداث جاده های دسترسی و آتش بر برای مناطق صعب العبور تا ابتدای پاییز سال جاری با حساسیت بیشتری پیگیری کنند.



وی افزود: این دو دستگاه موظفند از طریق برگزاری جلسات متعدد، تعامل و ارتباط خوبی با روستاییان مناطقی که درحاشیه جنگل ها قرار دارند برقرار تا بتوانند از ظرفیت پایگاه مقاومت بسیج روستاها و نیروهای مردمی آن به نحو مطلوب استفاده کنند.

هجوم ملخ در گلستان سابقه ای 80 ساله دارد

استاندار گلستان با اشاره به طرح مبارزه با ملخ در مزارع استان، گفت: مسئله نگران کننده ای است ولی وضعیت بحرانی نیست استان گلستان حدود 80 سال است که همه ساله در مزارع مرزی مورد هجوم ملخ قرار می گرفته است و هیچ گاه از این شکل به عنوان فاجعه استانی نامبرده نشده است.



وی با ابراز گله مندی از برخی نشریات استانی در زمینه بزرگ نمایی برخی مشکلات کوچک، عنوان کرد: استفاده از چنین الفاظی اثری جزء تشویش اذهان عمومی برجای نخواهد گذاشت.



قناعت تاکید کرد: باید کمیته ویژه ای در رابطه با مبارزه با ملخ در مزارع شرق استان در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شود.



قناعت با بیان اینکه این ملخ ها از کشورهای مجاور حمله می کنند، افزود: در سفر آینده نزدیک به کشور ترکمنستان موارد با مقامات آن کشور در میان گذاشته خواهد شد تا تدابیر لازم برای مقابله و پیشگیری همزمان اتخاذ شود.



استاندار گلستان یاد آورشد: برای مبارزه با ملخ در سال آینده پیش بینی می شود سه میلیارد ریال برای این طرح در نظر گرفته شود.

لزوم تسریع در ساخت پایگاه امداد هوایی

وی بر تسریع در روند ساخت پایگاه امداد هوایی استان تاکید کرد و گفت: برای اتمام فاز اول این پروژه که از مصوبات سفر بوده است ۱۵میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.



قناعت گفت: برای اتمام فاز اول این پروژه که از مصوبات سفر بوده است 15میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت 5 هکتاردر روستای کریم آباد گرگان در حال احداث است.



قناعت تصریح کرد: امکانات پزشکی و امدادرسانی، مرکز بی سیم، بالگرد، برج مراقبت و کنترل پرواز از جمله امکانات و بخش های پایگاه امداد هوایی استان گلستان خواهد بود که با تامین تجهیزات مورد نیاز به زودی به بهره برداری می رسد.