برداشت هندوانه از مزارع تایباد آغاز شد

رضا زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: علاوه بر کشت زیر پلاستیک نیز هزار و 500 هکتار از اراضی نیز زیر کشت معمولی هندوانه است.

وی گفت: برابر بررسی ها و تحقیقات بهترین هندوانه دنیا در ایران تولید می شود و از نظر کیفی نیز بهترین هندوانه کشور در دشتهای حاصلخیز تربت جام و تایباد کاشت و به بازار عرضه می شود.

سرپرست جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشت هندوانه به صورت عادی و زیر پلاستیک در این شهرستان انجام می شود، افزود: تایباد پیشینه تاریخی در تولید محصولات جالیزی از جمله خربزه و هندوانه دارد که پیش بینی می شود، امسال صد هزار تن هندوانه و صد و 17 هزار تن خربزه از مزارع شهرستان برداشت شود.

وی گفت: سطح زیر کشت خربزه نیز در سطح هفت هزار 300 هکتار در شهرستان انجام و تا 10 روز آینده خربزه شهرستان وارد بازار کشور خواهد شد.

وی گفت: در فصل برداشت محصولات جالیزی شهرستان تعداد 26 هزار نفر روز اشتغال ایجاد می شود.

گفتنی است؛ شهرستان تایباد قطب تولید هندوانه و خربزه در خراسان رضوی است.

