دولت پاسخ درستی به نامه جهاد اقتصادی مجلس نداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجابت امروز در پنجمین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی بااشاره به اینکه اوضاع اقتصای کشور مطلوب نیست ، گفت: درکشور مدلهای اقتصادی گوناگونی مانند سرمایه داری و سوسیالیستی اجرا شده است و گاهی خرده مدل های اقتصادی را هم تجربه کرده ایم.

وی افزود: در سال جهاد اقتصادی، کمیسیون به هر وزارتخانه ای نامه ای ارسال کرد تا آنها در حوزه کاری خود ظرفیتهای جهادی را اعلام کنند اما دولت پاسخ درستی به نامه های کمیسیون نداد.

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید درکنار توسعه کمی به توسعه کیفی هم توجه کرد، افزود: نباید با تولید گندم، دیگر محصولات کشاورزی مانند جو و دیگر غلات تحت تاثیر قرار بگیرند بلکه باید با یک نگاه جامع سطح زیر کشت محصولات را افزایش داد.

نجابت تصریح کرد: از موضوعاتی که در بخش کشاورزی به عنوان مشکل مطرح می شوند مدیریت آب، عدم ارتباط تحقیقات با مزرعه، عدم حمایت عمومی دولت از تولید کشاورزی و نرخ ارز است که برای این مشکلات باید راهکارهایی ارایه شود.

وی بابیان اینکه مدیریت آب باید به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، گفت: اولویت وزارت نیرو تامین برق است و آب ها را پشت سد نگه می دارد تا برق تامین کند، بنابراین مدیریت آب باید به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود.

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس بااشاره به اولویت بندی مشکلات در هر بخش، افزود: باید در هر وزارتخانه ای مرکزی تشکیل شود و با اولویت بندی، نیازها و مشکلات هر بخش مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین آیت‌ الله عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه جهاد به معنای کارکردن با تمام توانایی و ظرفیت است، گفت: اقتصادی که بر گرفته از اندیشه‌ی دینی باشد غیر از اقتصادی است که در زبان عموم اهل فن مطرح است، در تعبیر آنها مسائل اقتصادی یعنی مسائل مالی، اما در اندیشه‌ اسلامی اقتصاد به معنای سامان‌دادن به زندگی به نحو احسن است.

وی با تاکید بر این‌که مدیریت جهادی سهم بسیار بالایی در تحقق پیشرفت‌های اقتصادی دارد، گفت: مدیرانی که در جهاد کار می‌کنند نقاط قوتشان بیشتر است و هر وقت مدیریت جهادی در هر کجا اجرایی شود، آثار و برکات بالایی دارند.

آیت‌الله عالمی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله، گفت: در حال حاضر فاصله زیادی بین شرایط فعلی جامعه تا تحقق آن وجود دارد که نمی‌توانیم بدون مدیریت و فرهنگ جهادی به آنها برسیم.



نماینده ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی تاکید کرد: فرهنگ و مدیریت جهادی مناسب ترین بستر برای رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت است زیرا در هر کجا که توزیع امکانات با رشد اقتصادی ناموزون همراه بوده، فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه تبدیل می‌شود که این پدیده خلاف عدالت اجتماعی است.

وی افزود: اگر کارها با فرهنگ و مدیریت جهادی همراه باشد و درآمدها بین اقشار مختلف جامعه عادلانه توزیع شود، رشد محصولات در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود و به سمت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف اصلی دین اسلام است، پیش خواهیم رفت.