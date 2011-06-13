میدان جنگ نرم به حوزه کودک کشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سمیعی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان بندرترکمن افزود: بهترین ابزار برای مبارزه آشنایی خانواده ها با نقشه های دشمن از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش، دستگاههای فرهنگی، مدیران و ... است.

وی اظهار داشت: استفاده از کتاب که حساسترین کتاب قرآن مجید است تا فرزندان با رویکرد دینی و قرآنی تربیت شوند از دیگر شیوه هاست.

سمیعی افزود: استفاده و مطیع محض از رهنمودهای مقام معظم رهبری از دیگر روشهای مقابله با توطئه های دشمنان است.

مدیرکانون گلستان گفت: جنگ نرم دشمن، کودکان و نوجوانان را هدف قرار داده و این در حالی که ما بزرگترها مشغول روزمرگیها و غفلتهای روزانه خود شده ایم.