  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

سمیعی:

میدان جنگ نرم به حوزه کودک کشیده شده است

میدان جنگ نرم به حوزه کودک کشیده شده است

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان گفت: امروز میدان جنگ نرم به حوزه افکار، باورها و ارزشها و در حوزه کودکان و نوجوانان کشیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سمیعی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان بندرترکمن افزود: بهترین ابزار برای مبارزه آشنایی خانواده ها با نقشه های دشمن از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش، دستگاههای فرهنگی، مدیران و ... است.

وی اظهار داشت: استفاده از کتاب که حساسترین کتاب قرآن مجید است تا فرزندان با رویکرد دینی و قرآنی تربیت شوند از دیگر شیوه هاست.
 
سمیعی افزود: استفاده و مطیع محض از رهنمودهای مقام معظم رهبری از دیگر روشهای مقابله با توطئه های دشمنان است.
 
مدیرکانون گلستان گفت: جنگ نرم دشمن، کودکان و نوجوانان را هدف قرار داده و این در حالی که ما بزرگترها مشغول روزمرگیها و غفلتهای روزانه خود شده ایم.

وی ضمن تاکید بر اینکه همگی باید مطیع امر رهبری باشیم، یادآورشد: همگی موظیم با استناد به اوامر رهبر معظم انقلاب در مقابل هجمه دشمنان بایستیم و اندیشه ایرانی آباد و آزاد را دل نسل نو کشور بپرورانیم.

وی از وضعیت بحرانی کودکان و نوجوانان در سطح جامعه ابراز نگرانی کرد.
کد خبر 1334339

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها