کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بنده یکی از امضا کنندگان طرح تعویق در ادغام وزارتخانه ها بودم گفت: ادغام شتاب زده وزارتخانه ها به نفع کشور نبوده و ساختارهای مدیریتی را دچار مشکلات اساسی می کند .

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 3 ماه از سال جهاد اقتصادی می گذرد اما به خاطر مشکلاتی که گریبانگیر کلیدی ترین وزارتخانه های کشور شده نمی توان گزارش دقیقی از عملکرد دستگاه های مختلف در این زمینه ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه دولت به جای ادغام کارشناسی ،انضمام برخی وزارتخانه ها به یکدیگر را در دستور کار خود قرار داده است اظهار داشت: دولت با کارشناسی دقیق و ارائه لایحه جامع مدیریت کشور جهت ادغام وزارتخانه ها می تواند به موازی کاری در کشور پایان دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به مصادیق موازی کاری در کشور افزود: به عنوان مثال معاونت عمرانی وزارت کشور که عمده فعالیتش در قالب شهرسازی قرار می گیرد می تواند در وزارت مسکن و وزارت راه ادغام شود تا بدین ترتیب از موازی کاری در کشور جلوگیری شود.

جلالی با تاکید بر لزوم جامعیت در لایحه ادغام وزارتخانه گفت: برخی موازی کاری ها روند فعالیت های زیر بنایی و سرمایه گذاری در کشور را کند می کند.

وی تاکید کرد: مجلس از ابتدا در قانون برنامه پنجم توسعه به دولت برای ارائه لایحه جامع ادغام وزارتخانه ها دو سال فرصت داده بود اما دولت به دلایلی در ادغام وزارت خانه ها عجله کرد.

جلالی گفت: با تصویب پیشنهاد جدید مجلس دولت پس از سه سال کار کارشناسی لایحه جامع ادغام ها را به مجلس ارئه خواهد داد.