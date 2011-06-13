بهره برداری از 497 پروژه کشاورزی در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر نوذر منفرد بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از طرح های جهاد کشاورزی استان اظهارداشت: این طرح ها شامل سه طرح دامداری، 32 طرح آب و خاک، 10 طرح صنایع طبیعی و دو طرح باغبانی و تحقیقاتی است.

وی اظهارداشت: برای بهره برداری از این طرح ها 87 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که زمینه اشتغال 841 نفر در استان بوشهر فراهم خواهد کرد.

رئیس سازمان کشاورزی استان بوشهر گفت: با بهره برداری از این تعداد طرح یکهزار و 21 خانوار ساکن 54 روستا از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

رئیس سازمان کشاورزی استان بوشهر گفت: طرح های پرورش قارچ خوراکی، مرغداری، کانال آبیاری، نوسازی اراضی سنتی، مرمت قنات بند خاکی، آب انبار، بندهای سنگی و طرح های آبیاری تحت فشار از جمله طرح ها است.

از 21 تا 27 خرداد به نام هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است.