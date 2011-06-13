سرعت رشد روستاها باید بیش ازشهرها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم بهره برداری از 4 هزار و 6 پروژه وزارت جهاد کشاورزی که امروز صبح در محل نهاد ریاست جموری از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد گفت: بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصاد و همچنین زندگی مردم است و محصولات کشاورزی برای ما نوعا حیاتی هستند.

وی با اشاره به رتبه بندی محصولات کشاورزی گفت: هر چند ما در خصوص برخی محصولات مثل گندم، جو و ... نگاه استراتژیک داریم ولی همه محصولات برای ما اهمیت داشته و برای زندگی بهتر باید توجه جدی به تولید آنها بشود.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در کشور ما زمینه های رشد و اشتغالزایی بسیاری دارد گفت: هنوز بخش کشاورزی در کشور جای کار فراوانی داشته و حتی از ظرفیت های کمی که امروز در آن زراعت می شود نیز به طور کامل استفاده نشده است.

رئیس جمهور با اشاره به کم آبی در کشورمان گفت: با این وجود هنوز ما از آب خود به درستی استفاده نمی کنیم و هم اکنون باید برای استفاده بهینه از آب در کشاورزی برنامه های بسیاری را به اجرا بگذاریم.

وی افزود: بستر استفاده صحیح از آب موجود در کشور مهیا است و چنانچه همین آب در بخش گلخانه ای مورد استفاده قرار گیرد بهره وری از سیستم کشاورزی 10 برابر خواهد بود.

رئیس جمهور با تاکید بر تغییر نگاه در بخش کشاورزی کشور ادامه داد: واقعا همه چیز در کشور مهیاست که در بخش کشاورزی جهشی بوجود آید.

وی بر هدفمند کردن منابع مالی کشور برای پشتیبانی از بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: کشاورزی امروز نیاز به سرمایه گذاری دارد تا زمینه های حرکت جدی در آن بوجود آید.

احمدی نژاد به شیوه آبیاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید یک بسیج عمومی در بخش کشاورزی برای این منظور صورت بگیرد.

احمدی نژاد ادامه داد: برای تغییر و بهینه کردن شیوه های آبیاری کشاورزی هر چقدر از صندوق توسعه ملی جذب کنید ما به شما اعتبار تخصیص خواهیم داد.

رئیس جمهور همچنین خواستار تشکیل ستادی در وزارتخانه شد که در جهت شیوه های آبیاری فعال شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به لزوم آموزش در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: فاصله بین دانش متخصصان وزارت جهاد کشاورزی با کسانی که روی زمین کار کشاورزی می کنند زیاد است و باید زمینه ای ایجاد شود که تجربه امروز کشاورزان با دانش در هم آمیخته و انقلابی در بخش کشاورزی بوجود آید.

احمدی نژاد همچنین به مقوله بذر و کشاورزی حفاظتی اشاره کرد و افزود: در این زمینه کارهای بسیار خوبی صورت گرفته ولی باید سیستم توزیع بذر اصلاح شده متشکل از شبکه ای باشد که تا اعماق بخش کشاورزی می رود.

رئیس جمهور تصریح کرد: بذر تولید نهال و درختکاری بسیار مهم بود و ما می توانیم یکی از صادر کنندگان چوب در جهان باشیم. فقط این مهم باید تبدیل به برنامه شود.

وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت های بومی در کشور تاکید کرد و گفت: امروز هدفمندی یارانه ها فرصتی برای اصلاح روش آبیاری و استفاده از انرژی در کشاورزی است.

احمدی نژاد در پایان به روستائیان نیز مژده داد که دو بودجه 1500 میلیارد تومانی برای امسال و سال آینده جهت بهسازی روستاها تخصیص داده شده است و گفت: اگر بخواهیم کشورمان پایدار بماند باید سرعت رشد روستا بیش از سرعت رشد شهرها باشد.