روستای "کلم"؛ تفرجگاه طبیعی و تاریخی مردم ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت چهار فصل استان ایلام باعث شده این استان در هر فصل سال جاذبه های منحصر به فردی برای گردشگران و مسافران داشته باشد .

در فصل تابستان مناطق مختلفی در استان ایلام بخصوص روستاهای هدف گردشگری استان ایلام وجود دارد که بیشتر مردم استان ایلام در آنجا به تفریح می پردازند .

یکی از مناطق خوش آب و هوای استان ایلام بخصوص در فصل تابستان روستای هدف گردشگری کلم است .

روستای کلم از توابع بخش بدره شهرستان دره شهر در فاصله 30 کیلومتری شمال غربی شهر بدره و 120 کیلومتری جنوب شرقی شهر ایلام قرار گرفته است .

روستای کلم که در میان کوه ها و ارتفاعات کبیرکوه در یک دره سرسبز با میانگین ارتفاع هزار و 500 متر از سطح دریا واقع شده، اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد و آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان معتدل و مطبوع و در زمستان سرد است .

به دلیل آب و هوای خنک، این روستا در فصل تابستان میهمان هزاران گردشگر و مسافر حتی از دیگر نقاط کشور است .

وجود باغات، گونه های مختلف گیاهی و رودخانه پرآبی که از دامنه کبیرکوه سرچشمه می گیرد، این منطقه را به یکی از زیباترین مناطق استان مبدل ساخته است .

زمان استفاده از این تفریحگاه کلم بدره ، تمام فصول سال و به ویژه فصل تابستان است و عمده مراجعین آن از اهالی شهرهای استان هستند .

روستای کلم قدمت طولانی سکونت انسانی دارد .

بررسی آثار باقیمانده از جمله قلعه و آتشکده، احتمال قدمت و سابقه تاریخی روستا را به دوران مادها افزایش داده است .

بقعه جابربن انصاری و بنای سید تاج الدین نیز در نزدیکی روستا واقع شده اند. مردم روستای کلم به زبان کردی سخن می گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند .

در نزدیکی چشمه زلال کلم که از شمال کبیرکوه سرچشمه می گیرد، چندین مرکز پرورش ماهی احداث شده است .

در اطراف این رودخانه، باغات انبوه و گسترده ای وجود دارد که مناظر بسیار چشم نواز و زیبایی ایجاد کرده اند .

این باغها در فصول بهار و تابستان فضاهای بسیار دنج و آرامی، برای استراحت و اتراق گردشگران و علاقمندان به طبیعت فراهم می آورند .

در این روستا علاوه بر مناظر زیبای طبیعی آثار تاریخی نیز وجود دارد .

در حاشیه جنوبی رودخانه کلم و در نزدیکی روستا، تپه نسبتاً بلندی وجود دارد که در بالای آن آثاری از قلعه قدیمی مربوط به دوره ساسانی به جا مانده است .

مصالح به کار رفته در ساختمان این قلعه از سنگ و گچ است که در نزدیکی تپه، بنای آتشکده ای مربوط به همان دوران وجود دارد .

این روستا دارای محصولات شامل گردو، ماهی، برنج، روغن محلی و انجیر است .

هرچند این روستا دارای رودخانه، چشمه و باغات سرسبز، مناظر و چشم اندازهای بسیار کم نظیری است اما دارای مشکلاتی بخصوص در بخش امکانات گردشگری است که نیاز به توجه مسئولان دارد .

وقتی روستای کلم روستای هدف گرشگری است باید حداقل امکانات لازم برای دسترسی گردشگران و مسافران داشته بشد .

مردم این روستا می توانند با توسعه باغات و محصولات کشاورزی و همچنین ایجاد مکانهای مناسب در روستا برای گردشگران هم نسبت به درآمد بیشتر برای خود و هم توسعه روستا کمک کنند .

روستای کلم یکی از مناطق بکر طبیعی در شهرستان دره‌شهر است که سالانه گردشگران و مسافران زیادی از این منطقه دیدن می‌کنند بنابراین لازم است مسئولان گردشگری استان باید برای تبدیل روستای کلم به منطقه ویژه گردشگری تلاش کنند .