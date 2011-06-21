روستای "کلم"؛ تفرجگاه طبیعی و تاریخی مردم ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، طبیعت چهار فصل استان ایلام باعث شده این استان در هر فصل سال جاذبه های منحصر به فردی برای گردشگران و مسافران داشته باشد.
در فصل تابستان مناطق مختلفی در استان ایلام بخصوص روستاهای هدف گردشگری استان ایلام وجود دارد که بیشتر مردم استان ایلام در آنجا به تفریح می پردازند.
یکی از مناطق خوش آب و هوای استان ایلام بخصوص در فصل تابستان روستای هدف گردشگری کلم است.
روستای کلم از توابع بخش بدره شهرستان دره شهر در فاصله 30 کیلومتری شمال غربی شهر بدره و 120 کیلومتری جنوب شرقی شهر ایلام قرار گرفته است.
روستای کلم که در میان کوه ها و ارتفاعات کبیرکوه در یک دره سرسبز با میانگین ارتفاع هزار و 500 متر از سطح دریا واقع شده، اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد و آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان معتدل و مطبوع و در زمستان سرد است.
به دلیل آب و هوای خنک، این روستا در فصل تابستان میهمان هزاران گردشگر و مسافر حتی از دیگر نقاط کشور است.
وجود باغات، گونه های مختلف گیاهی و رودخانه پرآبی که از دامنه کبیرکوه سرچشمه می گیرد، این منطقه را به یکی از زیباترین مناطق استان مبدل ساخته است.
زمان استفاده از این تفریحگاه کلم بدره ، تمام فصول سال و به ویژه فصل تابستان است و عمده مراجعین آن از اهالی شهرهای استان هستند.
روستای کلم قدمت طولانی سکونت انسانی دارد.
بررسی آثار باقیمانده از جمله قلعه و آتشکده، احتمال قدمت و سابقه تاریخی روستا را به دوران مادها افزایش داده است.
بقعه جابربن انصاری و بنای سید تاج الدین نیز در نزدیکی روستا واقع شده اند. مردم روستای کلم به زبان کردی سخن می گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.
در نزدیکی چشمه زلال کلم که از شمال کبیرکوه سرچشمه می گیرد، چندین مرکز پرورش ماهی احداث شده است.
در اطراف این رودخانه، باغات انبوه و گسترده ای وجود دارد که مناظر بسیار چشم نواز و زیبایی ایجاد کرده اند.
این باغها در فصول بهار و تابستان فضاهای بسیار دنج و آرامی، برای استراحت و اتراق گردشگران و علاقمندان به طبیعت فراهم می آورند.
در این روستا علاوه بر مناظر زیبای طبیعی آثار تاریخی نیز وجود دارد.
در حاشیه جنوبی رودخانه کلم و در نزدیکی روستا، تپه نسبتاً بلندی وجود دارد که در بالای آن آثاری از قلعه قدیمی مربوط به دوره ساسانی به جا مانده است.
مصالح به کار رفته در ساختمان این قلعه از سنگ و گچ است که در نزدیکی تپه، بنای آتشکده ای مربوط به همان دوران وجود دارد.
این روستا دارای محصولات شامل گردو، ماهی، برنج، روغن محلی و انجیر است.
هرچند این روستا دارای رودخانه، چشمه و باغات سرسبز، مناظر و چشم اندازهای بسیار کم نظیری است اما دارای مشکلاتی بخصوص در بخش امکانات گردشگری است که نیاز به توجه مسئولان دارد.
وقتی روستای کلم روستای هدف گرشگری است باید حداقل امکانات لازم برای دسترسی گردشگران و مسافران داشته بشد.
مردم این روستا می توانند با توسعه باغات و محصولات کشاورزی و همچنین ایجاد مکانهای مناسب در روستا برای گردشگران هم نسبت به درآمد بیشتر برای خود و هم توسعه روستا کمک کنند.
روستای کلم یکی از مناطق بکر طبیعی در شهرستان درهشهر است که سالانه گردشگران و مسافران زیادی از این منطقه دیدن میکنند بنابراین لازم است مسئولان گردشگری استان باید برای تبدیل روستای کلم به منطقه ویژه گردشگری تلاش کنند.
توجه به این موقعیت و ظرفیت سبب رونق اقتصادی مناطق جنوبی استان ایلام میشود.
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