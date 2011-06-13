فعالیت جهاد کشاورزی در بوئین زهرا موجب تحول در منطقه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر دوشنبه در جمع مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا اظهارداشت: جهاد کشاورزی همیشه در همه صحنه ها حضور فعال داشته و کارنامه درخشانی در بین مردم ومسئولان دارد.

وی افزود: جهاد کشاورزی بوئین زهرا در دولت نهم و دهم برابر با 30 سال گذشته فعالیت کرده و موجب تحول در منطقه شده است.

فرماندار بوئین زهرا با بیان اینکه جهاد را باید کلمه ای مقدس دانست تصریح کرد: این کلمه یادآور دوران جنگ تحمیلی است که امام (ره) با تاسیس جهاد سازندگی به دنبال ارائه خدمات به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم بودند.

وی یادآورشد: خوشبختانه با درایت مدیران استان بویژه استاندار محترم حمایت لازم برای توسعه مناطق محروم از جمله بوئین زهرا صورت می گیرد و تداوم این روند موجب تحول در شهرستان خواهد شد.

طاهرخانی گفت: نگاه مسئولان استان به موضوع جهاد کشاورزی بسیار مثبت و ارزشمند است و همه مدیران خود را یک نیروی جهادی می دانند و همکاری و تعامل منطقی با این تلاشگران دارند.

در این دیدار مرتضی شعبان نژاد مدیر جهاد کشاورزی بوئین زهرا با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده گفت: در یک سال گذشته اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال در جهاد کشاورزی این شهرستان در بخش زراعت و باغداری و آب و خاک از محل اعتبارات استانی و ملی اختصاص پیدا کرده است که در هیچ دوره ای سابقه ندارد.

