  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

طاهرخانی:

فعالیت جهاد کشاورزی در بوئین زهرا موجب تحول در منطقه شده است

فعالیت جهاد کشاورزی در بوئین زهرا موجب تحول در منطقه شده است

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: فرماندار بوئین زهرا گفت: عملکرد جهاد کشاورزی بوئین زهرا در دولت نهم و دهم برابر با 30 سال گذشته است و این فعالیتها موجب تحول در بخش کشاورزی منطقه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر دوشنبه در جمع مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا اظهارداشت: جهاد کشاورزی همیشه در همه صحنه ها حضور فعال داشته و کارنامه درخشانی در بین مردم ومسئولان دارد.

وی افزود: جهاد کشاورزی بوئین زهرا در دولت نهم و دهم برابر با 30 سال گذشته فعالیت کرده و موجب تحول در منطقه شده است.

فرماندار بوئین زهرا با بیان اینکه جهاد را باید کلمه ای مقدس دانست تصریح کرد: این کلمه یادآور دوران جنگ تحمیلی است که امام (ره) با تاسیس جهاد سازندگی به دنبال ارائه خدمات به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم بودند.

وی یادآورشد: خوشبختانه با درایت مدیران استان بویژه استاندار محترم حمایت لازم برای توسعه مناطق محروم از جمله بوئین زهرا صورت می گیرد و تداوم این روند موجب تحول در شهرستان خواهد شد.

طاهرخانی گفت: نگاه مسئولان استان به موضوع جهاد کشاورزی بسیار مثبت و ارزشمند است و همه مدیران خود را یک نیروی جهادی می دانند و همکاری و تعامل منطقی با این تلاشگران دارند.

در این دیدار مرتضی شعبان نژاد مدیر جهاد کشاورزی بوئین زهرا با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده گفت: در یک سال گذشته اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال در جهاد کشاورزی این شهرستان در بخش زراعت و باغداری و آب و خاک از محل اعتبارات استانی و ملی اختصاص پیدا کرده است که در هیچ دوره ای سابقه ندارد.                                                                         
 

کد خبر 1334353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها