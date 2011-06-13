جایگاه محتوای دیجیتال اسلامی "تکفا" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز ضمن ارزیابی برنامه ملی "تکفا" افزود: در برنامه توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) فعالیتهایی که در حوزه توسعه این فناوری در کشور انجام پذیرفت در قالب 7 برنامه راهبردی و 110 فعالیت فرعی‌(پروژه) پیش بینی شد نسبت به جمع آوری برنامه عملیاتی کلیه دستگاههای اجرایی کشور در زمینه توسعه و کاربرد این فناوری اقدام شد.

این گزارش می‎افزاید: توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند دوبال زیر سات و محتوا است. این دوبال در کنار هم سبب توسعه و پیشرفت خواهد شد. درنهایت دربرنامه تکفای 3 ما باید به هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در برنامه پنج ساله‏ای که دولت مشخص نموده به توسعه الکترونیکی با محوریت ارائه خدمات دولتی، توسعه تجارب و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی-اسلامی در فضای مجازی ، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات ، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی دست یابیم.