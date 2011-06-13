دو فیلم از آمریکای جنوبی برندگان جشنواره ترانسیلوانیا شدند

به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه در مراسمی که روز شنبه در شهر کلوژ واقع در شمال غربی رومانی برگزار شد برگزیدگان دهمین دوره جشنواره ترانسیلوانیا معرفی شدند.



فیلم " بدون بازگشت" ساخته میگل کوهان فیلمساز آرژانتینی دو جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه جشنواره را به خود اختصاص داد.همچنین فیلم اروگوئه ای " یک زندگی مفید" به کارگردانی فدریکو ویروج برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد.



در این مراسم ژاکلین بیسه بازیگر انگلیسی که جایزه بهترین فیلم را به کوهان اهدا کرده بود خود برنده جایزه افتخاری جشنواره به منظور قدردانی از دستاورد هایش در عرصه سینما شد.



مایکل یورک دیگر بازیگر انگلیسی که برنده جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری شده بود به دلیل بیماری در مراسم حاضر نشد اما با ارسال یک پیام ویدیویی از برگزار کنندگان جشنواره تشکر کرد.



لوسین پینتیله فیلمساز کهنه کار رومانیایی نیز با دریافت جایزه ای مورد تقدیر قرار گرفت.در دهمین دوره جشنواره ترانسیلوانیا که معتبر ترین جشنواره سینمایی منطقه بالکان به شمار می رود 220 فیلم به نمایش در آمد که بسیاری از آنها به شیوه 3 بعدی تولید شده بودند.