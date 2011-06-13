سیمنار تحلیل تاثیرات سونامی ژاپن در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار یک روزه روز دوشنبه با حضور مدیر عامل شرکت، معاونان، مدیرکل مدیریت بحران استان و بیش از 60 نفر از مدیران ستادی و مناطق تابعه شرکت برگزار شده و زلزله و سونامی اخیر ژاپن تحلیل و مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مقابله با اینگونه اتفاقات مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

در این سمینار پروفسور شیرو تاکادا استاد دانشگاه کوبه ژاپن با اشاره به اینکه باید کشورهای زلزله خیز به سیستم های هشدار دهنده زلزله مجهز شوند، گفت: زلزله 8.9 ریشتری ژاپن 30 ثانیه قبل از وقوع توسط پیامک و تلویزیون های شهری برای مردم اطلاع رسانی شده بود همچنین سونامی نیز پنج دقیقه بعد از زلزله توسط پیامک به مردم اطلاع داده شده بود بطوریکه بررسی آمار نشان می دهد 80 درصد کشته شدگان بالای 60 سال سن داشتند و نتوانستند از طریق تلفن همراه از آمدن زلزله و سونامی آگاه شوند.

استاد دانشگاه کوبه ژاپن در تحلیل و بررسی زلزله و سونامی مهیب ژاپن در خصوص استفاده دولت ها از سیستم های اطلاع رسانی سریع و به موقع از وقوع زلزله گفت: هم اکنون دولت ژاپن برنامه بازسازی شهرهای آسیب دیده از زلزله در دست تدوین است که تا سه ماه آینده تکمیل می شود و بازسازی بین سالهای 2012 تا 2015 انجام خواهد شد.

تاکادا در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب های وارده بر خطوط آب و فاضلاب، برق و گاز ژاپن اشاره کرد و گفت: آسیب های ناشی از زلزله به زیر ساخت ها در نقاط مختلف متفاوت است بطوریکه در برخی از شهرها فقط شش درصد اما در شهرهایی از جمله سندای که بیشترین آسیب را دید گاز 365 هزار واحد مسکونی یعنی تقریبا معادل تمام شهر قطع شد.

وی در خصوص آسیب های وارده به تاسیسات آب و فاضلاب در زلزله ژاپن گفت: علی رغم وجود تاسیسات آب در سواحل دریا خسارت وارده در مناطق داخلی بیشتر از سواحل گزارش شده است اما در خصوص خسارت وارده به تاسیسات فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب باید گفت با توجه به اینکه اکثر تصفیه خانه های فاضلاب شهرها در مناطق ساحلی بنا شده تعداد 18 تصفیه خانه فاضلاب دچار آسیب شده و از 65 کیلومتر تاسیسات فاضلاب موجود در این منطقه 18 کیلومترآن آسیب دیده که برای تصفیه فاضلاب ایجاد شده در مناطق مذکور 11 تصفیه خانه موقت و سیار ایجاد شده است که کار تصفیه فاضلاب را انجام می دهد.

وی در خصوص میزان خسارت وارده به تصفیه خانه های فاضلاب افزود: با توجه به اینکه موقعیت تصفیه خانه های فاضلاب در محدوده انتشار تشعشعات هسته ای واقع شده است به همین لحاظ خسارت وارده به این تاسیسات هنوز مشخص نشده است.

استاد دانشگاه ژاپن همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه سلامت و بهداشت شهروندان در درجه اول اهمیت قرار دارد بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب بیشتر از سایر تاسیسات از جمله تاسیسات گاز و برق برخوردار است و علاوه براینکه مردم در تولید اندک فاضلاب تلاش می کنند دولت نیز به بازسازی این تاسیسات بیشتر اهمیت قایل است با این وجود تمام این آسیب های وارده ظرف یکسال بازسازی می شوند.