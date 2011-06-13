به گزارش خبرنگار مهر، محمود رفسنجانی صبح دوشنبه در جلسه ای با مسئولان زندان این شهرستان، افزود: دادگستری نیشابور در پی جلسات مکرر با قضات، مصمم است در بحث بلاتکلیفی زندانیان، سرعت عمل به خرج داده و قرار متناسب با جرم صادر کند.

وی اظهار داشت: قضات باید با دید روانشناسانه به شخص مجرم نگاه کنند و فرد تبهکار را با فردی که یک بار مرتکب جرم شده و دارای صداقت گفتار نیز هست، از هم تفکیک کنند.

این مقام قضایی نیشابور ضمن قبول فضای محدود زندان و حجم بالای زندانیان نیشابور، یادآور شد: کار مسئولان و کارکنان شاغل در زندان سخت و طاقت فرساست و با استفاده از تعامل موجود بین دادگستری و زندان نیشابور در پی کاهش جمعیت کیفری هستیم.

به گفته رئیس دادگستری این شهرستان، این روند، به کاهش اطاله دادرسی، انتقال مشکلات زندانیان به مددکاری اجتماعی و آزادی هرچه سریع تر زندانیان می‌انجامد.

رفسنجانی درباره اهمیت کار مددکاران اجتماعی معتقد است: مددکار اجتماعی به‌عنوان رابط بین زندان و دادگستری در انتقال مشکلات زندانیان می‌تواند نقش موثری ایفا کند که در این خصوص نیاز به تأمین کسری پرسنل مددکار اجتماعی بالاخص در بند نسوان با همکاری انجمن حمایت از زندانیان دارد.

همچنین رئیس اداره زندان نیشابور در ابتدای این جلسه گزارشی از کمبود فضای کنونی زندان و اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش فضای فیزیکی با توجه به آمار بالای زندانیان ارائه کرد.

محمدرضا رجبی بر رفع مشکلات مددجویان بر اساس تعامل موجود بین دادگستری و زندان نیشابور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه زندان نیشایور دارای کمترین میزان تنش بین پرسنل و زندانیان است، افزود: در زندان نیشابور کلیه پرسنل با صحه صدر با زندانیان برخورد کرده و زندان نیز با اعطای ملاقات و مرخصی به مددجویان واجدالشرایط، پیگیری پرونده‌های قضایی آنان و پر کردن اوقات فراغت زندانیان با برنامه‌های فرهنگی در پیشبرد اهداف سازمانی گام‌های موثری برداشته است.

در این جلسه مقرر شد زندانیان دارای محکومیت مالی که از ناحیه شعب حقوقی به‌خاطر عدم پرداخت بدهی به زندان محکوم می‌شوند با رعایت تشریفات قانونی به زندان باز منتقل شوند.

همچنین کمیسیونی مشترک با حضور رئیس زندان، دادستان یا نمایندگان آنها، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان به صورت هفتگی در دادگستری تشکیل تا هرچه سریع‌تر مشکلات قضایی زندانیان کاهش یا مرتفع شود.