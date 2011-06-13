1000 پرونده تخلف در اردبیل به تعزیرات حکومتی ارجاع شد

صدیف بیگ زاده در گفتگو با خبر نگار مهر در اردبیل، اظهار داشت: ارزش این تعداد پرونده متخلف 6 میلیارد و 770 میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه این طرح از 15 اردیبهشت سالجاری تا پایان نیمه اول خرداد ماه اجرا شد افزود: در این مدت تعداد 16 هزار و 867 واحد صنفی- تولیدی، توزیعی و عرضه کننده خدمات رفاهی مورد بازرسی قرار گرفت.

سرپرست سازمان بازرگانی استان اردبیل یادآور شد: طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالای بسته بندی با هدف طرح هدفمند سازی یارانه ها و اعمال سیاست های تنظیم بازار و رسیدگی سریع به شکایات و گزارش های مردمی اجرا شد.

بیگ زاده عنوان کرد: در یک ماه گذشته تعداد گزارش های دریافتی از شهروندان و ناظران افتخاری توسط اداره مشارکت های مردمی ( 124 ) تعداد 314 مورد بود که 152 مورد از آنها متخلف شناخته شدند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از قبیل گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم ‌فروشی و حراج غیرقانونی را از طریق شماره تلفن 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی در اردبیل و شهرستان های تابعه اطلاع دهند تا رسیدگی شود.