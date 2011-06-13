سه طرح بزرگ زیست محیطی در جزیره خارگ اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نبوی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان خارگ اظهارداشت: این طرح ها شامل طرح مطالعات جامع زیست محیطی، تاسیس ایستگاه پایش آلودگی هوا به صورت لحظه ای و بازیافت زباله و تولید برق از آن است.

وی با بیان اینکه این طرح ها با همراهی مسئولان وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با توجه به قابلیتهای گردشگری بالا جزیره خارگ به دنبال توسعه گردشگری طبیعی در این جزیره مرجانی هستیم.

معاون محیط دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: فن آوری نوین سازگار با محیط زیست در توسعه مناطق دریایی، فرصتها و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر، الزامات حوزه قوانین و مقررات ملی و کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی در حوزه محیط زیست دریایی از مهمترین برنامه های این معاونت بشمار می رود.