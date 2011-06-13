  1. استانها
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

نبوی:

سه طرح بزرگ زیست محیطی در جزیره خارگ اجرا می شود

خارگ - خبرگزاری مهر: معاون محیط دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: جهت حفظ محیط طبیعی جزیره خارگ، سه طرح بزرگ زیست محیطی در این جزیره اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نبوی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان خارگ اظهارداشت: این طرح ها شامل طرح مطالعات جامع زیست محیطی، تاسیس ایستگاه پایش آلودگی هوا به صورت لحظه ای و بازیافت زباله و تولید برق از آن است.

وی با بیان اینکه این طرح ها با همراهی مسئولان وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با توجه به قابلیتهای گردشگری بالا جزیره خارگ به دنبال توسعه گردشگری طبیعی در این جزیره مرجانی هستیم.

معاون محیط دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت:  فن آوری نوین سازگار با محیط زیست در توسعه مناطق دریایی، فرصتها و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر، الزامات حوزه قوانین و مقررات ملی و کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی در حوزه محیط زیست دریایی از مهمترین برنامه های این معاونت بشمار می رود.

محمودی بخشدار خارک هم استفاده از کشتی های دوجداره برای حمل نفت نصب و تبدیل زباله های قابل بازیافت به کمپوست را از فعالیت های صورت گرفته برای حفظ محیط زیست این جزیره عنوان کرد.

