مرحله دوم فروش اوراق مشارکت پروژه پیامبر اعظم(ص) قم

حسن بختیاری قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مرحله دوم فروش اوراق مشارکت برای پروژه پیامبر اعظم(ص) گفت: در صورتی که مجوزهای لازم از سوی دولت صادر شود در آینده ای نزدیک فروش 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای این پروژه انجام می شود و ما پیگیر این موضوع هستیم.



وی با اشاره به این که از ابتدا نیز درخواست 500 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت برای این پروژه مطرح شده بود، اظهار داشت: در مرحله اول 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شد و چون پروژه هنوز به مرحله سوددهی نرسیده، عمده این مبلغ هزینه شده و به همین دلیل نیز پیگیر فروش 200 میلیارد تومان دیگر در مرحله دوم هستیم.



بختیاری در ادامه به فروش اوراق مشارکت برای پروژه بلوار عمار یاسر اشاره کرد و بیان داشت: برای فاز چهار و پنچ بلوار عمار یاسر در اواخر سال گذشته 250 میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش گذاشته شد که در آن زمان با توجه به تراکم پروژه ها در سطح کشور، 150 میلیارد تومان آن محقق شد.



فروش 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت ادامه بلوار عمار یاسر در برنامه کار



وی افزود: در حال حاضر نیز برنامه انتشار و فروش مرحله دوم برای ادامه بلوار عمار یاسر را به مبلغ 300 میلیارد تومان در دستور کار داریم که در صورت اخذ مجوزهای لازم از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد و ما امیدواریم به زودی این هماهنگی ها انجام گیرد تا منابع مالی دو پروژه محوری بلوار پیامبر اعظم(ص) و عمار یاسر تامین شود.



لزوم برنامه ریزی منسجم شهرداری در بازپرداخت مبلغ و سود اوراق مشارکت



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: در بحث تملک این دو پروژه تا کنون خوب عمل شده است و ما انتظار داریم شهرداری نیز برای طراحی و برنامه ریزی برای اجرای پروژه ها، همین طور بحث بازپرداخت مبلغ و سود اوراق مشارکت برنامه ریزی منسجم تری را داشته باشد چرا که این ها دیون شهرداری به مردم و دولت است و نیاز به توجه و تلاش بیشتر شهرداری در این خصوص می باشد.



اخذ مجوز وام برای تملک مسیر پروژه بلوار شهید روحانی و خیابان جمهوری



وی در ادامه از اخذ مجوز پرداخت غرامت املاک در مسیر دو پروژه بلوار شهید روحانی و ادامه خیابان جمهوری در منطقه 2 شهر قم به مبلغ 20 میلیارد تومان از سوی شورای اسلامی شهر خبر داد و گفت: مجوز دریافت وام آن از بانک تجارت اخذ شده و قرار است تا 15 میلیارد تومان در پروژه بلوار شهید روحانی و 5 میلیارد تومان در پروژه ادامه خیابان جمهوری هزینه شود.



بختیاری اضافه کرد: املاک واقع در مسیر شناسایی و کار خرید بخشی از آنها نیز آغاز شده است که با اخذ این وام سرعت تملک ها بهتر و با تکمیل این پروژه ها، نقش آنها در کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر قم مشهود می شود.