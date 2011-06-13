صالح وضعیت خطر را پشت سر گذاشته است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "عبدالکریم راصع" گفت : به اتفاق "محمد علی محسن" سفیر یمن در ریاض با صالح دیدار کردیم و وضعیت جسمانی اش خوب است.

وزیر یمنی ادعا کرد: وضع جسمانی رئیس جمهوری و دیگر مجروحان حادثه(نخست وزیر و رئیس مجلس) روز به روز بهتر می شود و همگی مرحله خطر را پشت سر گذاشته اند. من با صالح در اتاق ویژه اش در بیمارستان ریاض ملاقات کرده ام.

وی افزود: عبدالله صالح به زودی در برابر رسانه ها قرار خواهد گرفت تا سلامتی خود و افراد دیگر(علی مجور، عبدالعزیز عبدالغنی) را اعلام کند!

این در حالی است که یک منبع بیمارستانی در عربستان اعلام کرد وضع عبدالله صالح هنوز وخیم است و بهبودی کامل وی نیاز به زمان طولانی دارد.

شایان ذکر است که هنوز ابهامات زیادی درباره چگونگی مجروح شدن دیکتاتور یمن وجود دارد، زیرا برخی علت جراحت وی را حمله خمپاره ای و توپخانه ای می دانند و برخی دیگر علت آن را انفجار بمب دانسته اند.