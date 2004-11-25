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۵ آذر ۱۳۸۳، ۱۰:۵۸

طي بيانيه اي از سوي وزارت امور خارجه اين كشور صورت گرفت :

اعلام حمايت چين از ايران

اعلام حمايت چين از ايران

چين امروز اعلام كرد كه خواهان حل و فصل مسائلي است كه پيرامون برنامه هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح شده و از ديدگاههاي ايران در مورد عدم ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت حمايت مي كند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از سايت خبري اسكاتسمن ، اين اعلاميه زماني صادرمي شود كه شوراي سي و پنج نفره حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز نشستي را براي بررسي بازرسي هاي هيجده ماهه برنامه هسته اي ايران تشكيل خواهد داد .

وزارت امور خارجه چين در يك بيانيه مكتوب اعلام كرد : چين اميدوار است مسائلي كه در باره برنامه هسته اي ايران وجود دارد به زودي در آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل گردد .

در اين بيانيه همچنين اعلام گرديده كه چين از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت حمايت نمي كند .

در اين بيانيه چين از ايران خواسته است به طور جامع با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند .

صدوراين بيانيه پس از سفر سيد حسين موسويان سخنگوي هيئت مذاكره كننده ايراني به چين صورت گرفت .

چين از اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و عضو دائم شوراي امنيت مي باشد .

کد مطلب 133439

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