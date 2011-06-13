  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

عظیمی خبر داد:

پیش بینی ثبت نام 14 هزار نفر در مراسم اعتکاف آذربایجان شرقی

پیش بینی ثبت نام 14 هزار نفر در مراسم اعتکاف آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 14 هزار نفر در مراسم اعتکاف ثبت نام کنند.

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  مراسم معنوی اعتکاف یکی از هدایای جمهوری اسلامی ایران و حضرت امام (ره) به ایران است، افزود: برگزاری مراسم اعتکاف از سال 74 از طرف سازمان تبلیغات اسلامی شروع شده و در طول این مدت به خوبی در بین جوانان و قشر تحصیل کرده نهادینه شده است.

وی از برگزاری مراسم اعتکاف در 95 مسجد در سطح استان خبر داد و یاد آور شد: این مراسم به مدت سه روز از 26 تا 28 خرداد برگزار خواهد شد.

 عظیمی اجرای برنامه های مختلفی از جمله گفتمان های دینی ،‌ بصیرت معرفت و برپایی دعا های کمیل، ‌ندبه ،‌ا م داود ، ختم قرآن مسابقه کتابخوانی و ... را تا از جمله برنامه های جانبی مراسم معنوی اعتکاف در مساجد عنوان کرد.

وی از ثبت نام 11 هزار نفر در سال گذشته خبر داد و افزود:‌ پیش بینی می شود این رقم امسال به 14 هزار نفر برسد . عظیمی با اشاره به آمار 41 درصدی متکفان دانش آموزی و دانشجویان سال گذشته گفت: این آمار نشان دهنده استقبال و نهادینه شده فرهنگ اعتکاف در بین روشنفکران و قشر تحصیل کرده است.

وی همچنین یاد آور شد: در سال گذشته 77 درصد معتکفان خانمها و 33 درصد بقیه را آقایان تشکیل می دادند که از این تعداد هشت درصد کارمند بودند که پیش بینی می شود امسال این شاخصه افزایش یابد.

کد خبر 1334390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها