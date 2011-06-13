به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه مسئولان تیم فوتبال سپاهان همچنان مذاکرات خود را با امیر قلعه‌نویی ادامه می‌دهند، از علی دایی هم به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت این تیم اصفهانی نام برده شده است.

غلامحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت کادر فنی تیم فوتبال سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز امیر قلعه‌نویی گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال سپاهان در فصل آینده است و در تلاش هستیم نظر موافق وی برای ادامه همکاری با این تیم جلب کنیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان هم در خصوص خبر مذاکره‌اش با علی دایی اظهار داشت: مذاکره ایرادی ندارد اما نتیجه مهم است ولی باز هم ما روی قلعه‌نویی نظر داریم.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با هدایت امیر قلعه‌نویی موفق شد در لیگ‌های نهم و دهم به عنوان قهرمانی دست یابد و امسال هم با توانست به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانی آسیا صعود کند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان در حالی از اولویت بودن امیرقلعه نویی سخن گفته است که این مربی امروز دوشنبه با مسئولان باشگاه تراکتورسازی برای فصل یازدهم لیگ برتر به توافق رسید.