۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

اکبری:

43 میلیارد ریال در مصرف آرد اردبیل صرفه جویی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل از صرفه جویی 43 میلیارد ریالی در سرانه مصرفی آرد این شهرستان طی شش ماهه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت واحدهای نانوایی ادارات و نظارت بر عملکرد نانوایان این شهرستان اظهار داشت: این مهم با تعدیل 50 درصدی در سرانه مصرفی آرد شهرستان اردبیل از زمان اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون با اصلاح و رویکرد مثبت در اصلاح الگوی مصرف، سرانه آرد مصرفی هر شهروند اردبیلی به 6.7 کیلوگرم کاهش یافته است.

به گفته فرماندار اردبیل سرانه آرد مصرفی شهروندان اردبیلی پیش از این و قبل از آغاز قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش از 13 کیلوگرم بوده است.

وی دستیابی به پخت و توزیع نان با کیفیت و مرغوب را در گرو ذخیره سازی مطلوب گندم و تبدیل آن به آرد مرغوب دانست و افزود: این عامل از مهمترین شاخصه ها برای کاهش سرانه مصرف آرد شهروندان خواهد بود.

اکبری یادآور شد: تلاش می کنیم در تامین نان مورد نیاز که موجب رضایتمندی عمومی خواهد شد، با تلاش مجموعه واحدهای نانوایی و تشدید بازرسیها و سرکشیهای مستمر از آنان رضایت عمومی را بویژه در ایام تعطیلات پیش رو و مسافرتهای تابستانی جلب کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش در کنترل و تقویت توان نظارتی بر عملکرد واحدهای نانوایی ابراز داشت: دستگاههای اداری و دولتی که صاحب امتیاز واحد نانوایی هستند در اجرای این طرح در اولویت خواهند بود.

اکبری در پایان از فعالیت بیش از هزار و 100 واحد نانوایی در سطح شهرستان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: اخیرا 16 واحد نانوایی در این شهرستان به دلیل تخلفات مکرر، کم فروشی در وزن چونه، گران فروشی در قیمت، نداشتن پروانه کسب، گواهی نامه صنفی و حرفه ای و عدم وجود کارت بهداشت از ادامه فعالیت منع و تعطیلی شده اند.

