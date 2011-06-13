43 میلیارد ریال در مصرف آرد اردبیل صرفه جویی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت واحدهای نانوایی ادارات و نظارت بر عملکرد نانوایان این شهرستان اظهار داشت: این مهم با تعدیل 50 درصدی در سرانه مصرفی آرد شهرستان اردبیل از زمان اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون با اصلاح و رویکرد مثبت در اصلاح الگوی مصرف، سرانه آرد مصرفی هر شهروند اردبیلی به 6.7 کیلوگرم کاهش یافته است.

به گفته فرماندار اردبیل سرانه آرد مصرفی شهروندان اردبیلی پیش از این و قبل از آغاز قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش از 13 کیلوگرم بوده است.

وی دستیابی به پخت و توزیع نان با کیفیت و مرغوب را در گرو ذخیره سازی مطلوب گندم و تبدیل آن به آرد مرغوب دانست و افزود: این عامل از مهمترین شاخصه ها برای کاهش سرانه مصرف آرد شهروندان خواهد بود.

اکبری یادآور شد: تلاش می کنیم در تامین نان مورد نیاز که موجب رضایتمندی عمومی خواهد شد، با تلاش مجموعه واحدهای نانوایی و تشدید بازرسیها و سرکشیهای مستمر از آنان رضایت عمومی را بویژه در ایام تعطیلات پیش رو و مسافرتهای تابستانی جلب کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش در کنترل و تقویت توان نظارتی بر عملکرد واحدهای نانوایی ابراز داشت: دستگاههای اداری و دولتی که صاحب امتیاز واحد نانوایی هستند در اجرای این طرح در اولویت خواهند بود.

اکبری در پایان از فعالیت بیش از هزار و 100 واحد نانوایی در سطح شهرستان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: اخیرا 16 واحد نانوایی در این شهرستان به دلیل تخلفات مکرر، کم فروشی در وزن چونه، گران فروشی در قیمت، نداشتن پروانه کسب، گواهی نامه صنفی و حرفه ای و عدم وجود کارت بهداشت از ادامه فعالیت منع و تعطیلی شده اند.