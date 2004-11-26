عذر خواهي شبكه MSNBC به دليل اظهارات آيماس

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، پيرو شكايت شوراي روابط اسلامي - آمريكايي به دليل اظهارات برنامه آيماس كه فلسطينيان را با عنوان حيوانات نفرت آميز توصيف كرد و در پاسخ به صدها نامه الكترونيكي كه به ترغيب شوراي روابط اسلامي- آمريكايي به شبكه تلويزيوني MSNBC ارسال شد، اين شبكه در بخشي از اظهارات خود عنوان كرد: ديدگاه هايي كه در اين برنامه عنوان شد، ديدگاه هاي اين شبكه نيست، اما متاسفانه از آنجا كه چنين اظهاراتي از شبكه پخش شد ما صميمانه از تمام كساني كه به دليل پخش اين اظهارات مورد اهانت قرار گرفتند عذر خواهي مي كنيم.

مدير روابط عمومي شوراي روابط اسلامي - آمريكايي، "ابراهيم هوپر"، در راستاي اقداماتي كه اين شورا با هدف برخورد با اظهارات منفي در برنامه هاي تلويزيوني و راديويي آغاز كرده، از تمام كساني كه نگراني خود را به دليل اظهارات اين برنامه تلويزيوني ابراز كردند تشكر كرد.

