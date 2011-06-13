  1. دانش و فناوری
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

در گفتگو با مهر اعلام شد: نهایی شدن 19طرح خودکفایی دارو در وزارت بهداشت

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت با اشاره به دومین فراخوان تولید داروها و تجهیزات پزشکی برای خودکفایی در کشور گفت: تاکنون 15 طرح نهایی و تصویب شده است.

دکتر حسین کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته در فراخوان دوم حدود 50 طرح خودکفایی دارویی ارائه شده که این طرح ها در مرحله ارزیابی قرار دارند 15 طرح نهایی شده و برخی از آنها نیز به صورت مشروط برای تامین امکانات تایید شده اند.

وی خاطرنشان کرد: پس از انتشار اولین فراخوان تولید داروها، 118 متقاضی برای تولید این محصولات در داخل کشور طرح های دارویی خود را ارائه دادند که از این تعداد 19 طرح نهایی شدند و برخی از آنها در حال به نتیجه رسیدن هم هستند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت یادآور شد: بودجه طرح های خودکفایی دارویی از دو منبع بودجه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین می شود.

