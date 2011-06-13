به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری روز دوشنبه در دیدار با وزیر دادگستری بوسنی‌و هرزگوین افزود: دو کشور اشتراکات زیادی دارند و امیدواریم این گونه دیدارها در ارتقاء قطع تعاملات موثر باشد.

بختیاری با اشاره به اینکه با برقراری امنیت زمینه توسعه در بوسنی‌هرزگوین فراهم شده است و امیدواریم راه‌حل پایداری از عبور بحران‌ها با همزیستی مسالمت‌آمیز در غالب گفت‌وگوهای دو جانبه برقرار شود گفت: خوشبختانه در این مسیر گام‌های مستحکمی برداشته شده است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: به دلیل مناسباتی که در گذشته بین دو کشور وجود داشته آمادگی داریم تا در همه زمینه‌ها برای ارتقاء تعامل بین دو کشور تلاش کنیم.

وی با اشاره به امضاء تفاهم‌نامه‌ای که قرار است طی روزهای آینده بین دو کشور و در حضور رئیس قوه قضائیه امضاء شود گفت: مبادله این گونه اسناد قضایی تأثیر بسزایی در روند همکاری‌های بین دو کشور دارد. البته این تفاهم‌‌نامه پس از امضاء به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا در آنجا به تأیید برسد.

وزیر دادگستری با انتقاد از موضع دوگانه غرب در مورد حقوق بشر گفت: مثال این دوگانگی رفتار می‌تواند ورود نیروهای ناتو به لیبی و در جبهه مقابل سکوت آمریکا نسبت به فجایع حقوق بشری در یمن و بحرین باشد.

بختیاری خطای بزرگ استکبار را برخورد ابزاری با حقوق بشر عنوان کرد و گفت: ما انتقاد خودمان را هم از کشور بوسنی‌هرزگوین به واسطه اعلام رأی مثبت در موضوع حقوق بشر و اقدام غرب علیه ایران داریم. هیچ کشوری مثل ایران گرفتار بدترین تروریسم نشده است و این تروریسم همان گروهک منافقین بود که در حال حاضر نیز مورد حمایت غرب است.

وی با بیان اینکه این گروهک در طول 20 سال گذشته بیش از 12 هزار نفر از فرزندان این کشور را به خاک و خون کشیده شده تاکید کرد: اگر ما امروز فریاد مبارزه با تروریسم را سر می‌دهیم به این دلیل است که خودمان قربانی تروریسم شده‌ایم و براساس مبانی اسلامی معتقدیم که اگر به انسانی حتی غیرمسلمان ظلم شود و به او کمک نکنیم مسلمان نیستیم.