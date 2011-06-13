"خماری 2" در 18 روز 432 میلیون دلار فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر "خماری 2" ساخته تاد فیلیپس ظرف تنها 18 روز از آغاز اکران جهانی به فروشی معادل 1/432 میلیون دلار رسیده و به زودی از مرز فروش 5/467 میلیون دلار که میزان فروش نهایی قسمت اول در اکران جهانی است گذر می‌کند.



این محصول استودیوی برادران وارنر آخر هفته گذشته هم در اکران داخلی و هم در اکران جهانی از مرز فروش 200 میلیون دلاری گذشت ." خماری 2" روز یکشنبه ( دیروز) در اکران جهانی به رقم جالب 6/216 میلیون دلار رسید.در همین حال فیلم در اکران جهانی 5/215 میلیون دلار فروخت.در حالی که فروش قسمت اول در اکران جهانی 2/190 میلیون دلار بود.



این در حالی است که هنوز اکران فیلم در بازار های مهمی چون اسپانیا آغاز نشده است.بیشترین میزان فروش در بازار جهانی مربوط به انگلستان بوده که فیلم در آنجا 1/43 میلیون دلار فروخته است.پس از آن استرالیا با مجموع فروش 9/23 میلیون دلار قرار دارد.



قسمت دوم "خماری" در کشور های غیر انگلیسی زبان هم دو برابر فروش قسمت قبلی بوده است.میزان فروش فیلم در آلمان 9/23 ، فرانسه 7/15 ، روسیه 7/15 و ایتالیا 12 میلیون دلار بوده است.



پیش بینی مدیران استودیو برادران وارنر این است که فیلم در اکران داخلی در نهایت 270 و در اکران جهانی 250 میلیون دلار بفروشد.مجموع فروش قسمت اول در اکران داخلی 3/277 میلیون دلار بوده است.