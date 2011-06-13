  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

شهابی:

کمیته تحقیقات و نخبگان در برق گلستان راه اندازی می شود

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: یکی از اهداف اصلی این شرکت مباحث علمی و راه اندازی کمیته تحقیقات و همچنین کمیته نخبگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی با دانشگاه آزاد علی آباد کتول با اشاره به پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول ، حضور در این واحد دانشگاهی را موجب تغییر نگاه مسئولان نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با بکارگیری از توان علمی و همچنین امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه ها و کارگاههای تخصصی در این واحد دانشگاهی، بتوان گامهای بزرگ در جهت ارتقاء فعالیت های علمی و پژوهشی استان برداشت. 

رئیس واحد علی آبادکتول ضمن تبیین نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه و پیشرفت علمی کشور، از آن بعنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان یاد کرد که در اردیبهشت ماه سال 1361 با حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر پس از گذشت 29 سال فعالیت ارزنده خویش در عرصه های علمی، آموزشی و فناوری ادامه می دهد.
 
علیرضا ایرانبخش افزود: به رغم شرایط متفاوت از نظر بودجه و امتیازات دولت، دانشگاه آزاد اسلامی در طول سه دهه تثبیت، توسعه و کیفیت توانسته با مدد الهی به بخشی از تاریخ این انقلاب تبدیل شد.
 
وی این موفقیت و پیشرفت را مرهون مدیریت و انتقال دانش با کارکردی پیشتازانه در عرصه علمی عنوان کرد.
 
ایرانبخش افزود: در برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی که در چشم انداز 20 ساله تدوین شده است، دهه چهارم دانشگاه دهه رقابت با دانشگاههای بزرگ و معتبر دنیاست بطوری که این دانشگاه باید قله های علوم و تکنولوژی را نه تنها در ایران بلکه در جهان پشت سربگذارد. 
 
به منظور ایجاد و گسترش همکاری های علمی و پژوهشی ، نشست مشترکی فیمابین شرکت توزیع برق گلستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول برگزار شد.
