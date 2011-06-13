پروژه سری آمریکا در ایران و سوریه/ راه اندازی شبکه های موج مخفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا تلاشی جهانی را برای ایجاد اینترنت "سایه" و سیستمهای تلفن همراه با کمک مهندسان نظامی، برنامه نویسان، دیپلماتها در دست کم 10 کشور آغاز کرده تا مخالفان بتوانند از این پروژه برای تضعیف دولتهایی که در پی قطع شبکه های ارتباطاتی هستند، استفاده کنند.

این تلاشها شامل حمایت از پروژه های سری برای برقراری ارتباط با شبکه های مستقل تلفن همراه در کشورهای خارجی است که از آن به عنوان "اینترنت در چمدان" یاد می شود که از طریق اینترنت محلی می توان به اینترنت جهانی متصل شد و وزارت خارجه آمریکا بودجه ای معادل دو میلیون دلار را صرف این طرح کرده است.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا شبکه های بی سیم مخفی را راه اندازی کرده که فعالان می توانند بدون نظارت دولت با مخالفان در کشورهایی همچون ایران، سوریه و لیبی ارتباط برقرار کنند.

مقامات آمریکایی اعلام کردند وزارت امورخارجه و پنتاگون دست کم 50 میلیون دلار را برای ایجاد شبکه های تلفن بی سیم در افغانستان با هدف مقابله با تلاش طالبان برای قطع سرویس های ارتباطی در این کشور هزینه کردند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه از هزینه 70 میلیون دلاری وزارت خارجه آمریکا تا پایان سال 2011 برای تامین این پروژه ها خبر داد.