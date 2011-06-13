قیمت ارز طبق تقویت تولید و صادرات ملی ارزش گذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کسائیان ظهر دوشنبه در سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در تالار هیات نمایندگان نرخ ارز را متأثر از درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست و افزود: در سالهای گذشته به توان تولید داخلی و رقابتی بودن آن با تولیدات کشورهای دیگر کمتر توجه شده و تورم نیز همراه با رکود اقتصادی لطمات شدیدی به واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی صحیح در جهت بهبود وضعیت اقتصادی گفت: اگرچه افزایش نرخ ارز باعث رونق بیشتر بازار داخلی می‌شود اما لازم است اثرات دراز مدت آن نیز پیش بینی و برای مسائلی که در اثر این افزایش بوجود خواهد آمد راه حل مناسبی اندیشید.

کسائیان هزینه شدن بهای نفت در بخش‌های زیربنایی را عامل مهم در توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: هزینه شدن بهای نفت در بودجه جاری باعث شده که دولت در تعیین قیمت ارز نقش بسزایی داشته باشد.

وی پیشنهاد کرد که دولت اجازه دهد بهای ارز بر اساس تقویت تولید وصادرات ملی تعیین شود.

افزایش بهای ارز عامل تقویتی برای تولید کنندگان است

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این جلسه مصطفی رناسی عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان گفت: افزایش بهای ارز برای تولید کنندگان داخلی عامل تقویتی در شرایط امروز است.

وی درخواست افزایش نرخ ارز را یکی از مهمترین خواسته تولید کنندگان در چند سال گذشته دانست و گفت: افزایش نرخ ارز باعث توسعه صادرات و کاهش واردات می‌شود و باید بخش تولید کشور از این رویکرد حمایت کند.

رناسی توضیح داد: در جریان افزایش نرخ ارز بخشی از دولت معتقد است که این افزایش باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود و در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود در حالی که بخش تولید تقویت می‌شود و بخش واردات متضرر خواهد شد.

وی گفت: بهای تولید بیش از 60 میلیارد دلار در سال است و این در حالیست که 20 میلیارد دلار در اختیار این بخش است و تولید داخل یک سوم به ارز و دو سوم به ریال وابستگی دارد.

این عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان افزایش نرخ ارز را عامل مهم در ایجاد رقابت بهتر تولید کنندگان داخلی با وارد کنندگان کالاها دانست و افزود: پایین بودن نرخ ارز یارانه‌ایی بود که دولت به صادرکنندگان خارجی می‌داد تا با قیمت پایین کالایشان را در ایران بفروشند.

وی گفت: اگر تولید کننده بخواهد با وارد کننده در شرایط برابر رقابت کند، بهای ارز باید 23 درصد افزایش داشته باشد.

اقتصاد چکشی باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود

رناسی افزایش اخیر بهای ارز را نوعی چکشی برخورد کردن عنوان کرد و گفت: دراقتصاد چکشی برخورد کردن باعث فرار سرمایه‌ها و عدم رونق اقتصاد می‌شود و بخش خصوصی ضمن قدردانی از اقدام دولت در افزایش بهای ارز خواستار تعیین قیمت ارز بر اساس تابع قانون عرضه و تقاضا است.

وی کاهش بهره بانکی را نیازمند کاهش نرخ تورم دانست و گفت: برای کاهش تورم باید تولید در جامعه افزایش یابد و برای این مهم نیازمند افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی هستیم.

به گزارش مهر، در ادامه این جلسه نائب رئیس اتاق اصفهان در این جلسه گفت: زمانی که تورم در جامعه بالا می‌رود شرایط اقتصادی دگرگون شده و ومولفه‌های آن تغییر می‌کند.

محمود اسلامیان تصریح کرد: باید به توابع اقتصادی نگاه همه جانبه داشت و از یک سو نمی‌توان به آن نگاه کرد و در موضوع افزایش یا کاهش نرخ ارز باید همه جوانب سنجیده شود.