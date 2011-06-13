هنراصیل شیرازی توسعه نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حاجی پور ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کارگاه ساخت درهای حرم های مطهر امام جواد(ع) و امام موسی کاظم(ع) افزود: هنر اصیل شیرازی طی سالهای گذشته با کم لطفی هایی روبه رو بوده در حالیکه این هنر طی چندین قرن حرفهای فراوانی را برای گفتن داشته است.

وی ادامه داد: همکاری این دانشکده با ستاد عتبات عالیات از سالهای قبل وجود داشته ولی از آنجایی که باید هنر اصیل شیرازی به صورت تئوری و عملی با یکدیگر پیوند داشته باشد تفاهمنامه همکاری میان این دو نهاد به امضا رسید که به سرعت پروژه ساخت این دو در مطرح شد.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه شیراز با بیان اینکه هنر مکتب شیراز در ساخت این دو در به صورت واقعی نمایان خواهد شد، تصریح کرد: هنر واقعی مکتب شیراز در ساخت این دو در مطرح و نمایان خواهد شد زیرا حضور اساتید و دانشجویان این دانشکده در کنار هنرمندان قدیمی و اهل فن باعث می شود که مباحث تئوری و عملی در کنار یکدیگر هنری بزرگ و شگفت انگیز خلق کنند.

حاجی پور یادآورشد: بخشی از این دانشکده به ارائه و تحصیل دانشجویان در هنر اصیل شیراز که همان صنایع دستی است اختصاص داده شده که دانشجویان با فراگرفتن مباحث تئوری در مرحله اول تاریخ این هنر اصیل را آموزش می بینند و سپس با حضور در کارگاه های به صورت عملی فعالیت خود را تکمیل می کنند.

وی ادامه داد: مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده در مباحث طراحی و نظارت بر ساخت دو در حرمین مطهر باعث خواهد شد که برای اولین بار تلفیقی مشترک از علم تئوری و عملی در کنار یکدیگر به خلق هنر اصیل در مکتب شیراز مشغول شوند.

ساخت در حرم مطهر امام جواد(ع) و امام موسی کاظم(ع) برای اولین بار با مشارکت دانشگاه شیراز و ستاد عتبارت عالیات استان فارس انجام می شود.