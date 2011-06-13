فرهنگ سازی راه مقابله با قاچاق کالا/ مناطق آزاد انبار کالاهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شکر الله زندوی بعدازظهر دوشنبه در جلسه کمیته فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بندرعباس، یکی از عوامل مخرب در اقتصاد کشور را ورود کالاهای خارجی از طریق غیرقانونی عنوان کرد و گفت: این مسئله علاوه بر اینکه سهم دولت بر اساس تعرفه گمرکی پرداخت نمی شود و سهمی در بودجه عمومی کشور به خود اختصاص نمی دهد، اثرات مخرب دیگری نیز دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: تلاش کشورهای تولیدکننده و کمپانی های بزرگ این است تا از طریق تبلیغات گسترده، مصرف گرایی، مدگرایی، تنوع طلبی و امثال اینها را روز به روز در جامعه بشری گسترش داده و عطش مردم را در این زمینه بیشتر کنند تا از این رهگذر بتوانند بازارهای جهانی به مخصوص کشورهای جهان سوم را تسخیر کنند و از این طریق علاوه بر به جیب زدن سودهای کلان، بر فرهنگ و استقلال آن کشورها نیز تأثیر بگذارند که برای رسیدن به این مقصود تمهیدات لازم را اعمال می کنند.

حجت الاسلام زندوی افزود: امروزه اقتصاد و فرهنگ، دارای وابستگی هایی است که اقتصاد ناسالم و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور بر فرهنگ آن کشور اثرات زیان باری دارد.

وی عنوان کرد: مدل های لباس و لوازم آرایشی که اکثرا با تصاویر مستهجن و نمادهای موهن وارد می شود به طور قطع بر فرهنگ، آثار مخربی خواهد گذاشت که راه برون رفت از این معضل اقتصادی اجتماعی نیاز به کار کارشناسی و پژوهشی عمیقی دارد که فرهنگ سازی از اهم آن است.

زندوی با اشاره به وظایف دستگاه های فرهنگی در امر فرهنگ سازی گفت: دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی باید اثرات زیان بخش ورود کالا های قاچاق به ایران و اثرات مخرب آن بر اقتصاد، تولید، اشتغال، فرهنگ و امنیت کشور آگاهی بخشی کنند تا از این طریق، عدم اشتهای خرید کالاهای خارجی و رویکرد به کالاهای داخلی افزایش یابد.

به گفته وی، برای رسیدن به این هدف نیاز به راهکارهایی دارد که در کمیته های استانی که به همین منظور تشکیل می شود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از نتیجه گیری، اقدامات مؤثر صورت پذیرد.

قشم، کیش و چابهار به انبار کالاهای خارجی تبدیل شده اند

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان بیان کرد: مناطق آزاد قشم و کیش و چابهار با اهدافی از جمله جذب سرمایه گذاران خارجی و صدور کالاهای داخلی به دیگر کشورها به وجود آمدند اما امروزه به انبار کالاهای خارجی تبدیل شده است.

وی اظهارداشت: اگر چه تا حد زیادی ورود کالا به مناطق آزاد با مجوز وارد می شود اما از مناطق آزاد به داخل کشور قاچاق می شود و مطمئنا هر کالایی که از کشور مبدأ و سازنده به دیگر کشورهای واسطه وارد مناطق آزاد می شود جز به داخل کشور ایران تزریق نمی شود که در این زمینه باید چاره ای اندیشید تا مناطق آزاد واسطه ای برای تزریق کالاهای خارجی به داخل نشوند.

حجت الاسلام زندوی تصریح کرد: برای اینکه کالاهای خارجی ولو به صورت قاچاق برای خریدار و فروشنده مقرون به صرفه نباشد لازم است دولت، مالیات های سنگین بر آنها بیفزاید تا قیمت آن باعث جذب مشتری نشود و این زمانی محقق می شود که مولدان داخلی بتوانند اعتماد مردم را در زمینه کالاهای داخلی بدست آورند و از نظر قیمت، پشتیبانی کند و تنوع لازم در بازار وجود داشته باشد و کمبودی از نظر عرضه کالای داخلی نداشته باشیم.