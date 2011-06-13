واحد قدیمی کارخانه آلومینیوم سازی اراک باید تعطیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: رسانه ها، مسئولان و نمایندگان مجلس باید با عنایت به تائید آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک در تحقیقات صورت گرفته طی 30 سال گذشته بستر لازم جهت اجرای طرح تعطیلی کامل واحد قدیمی این کارخانه را در سال 90 فراهم کنند.

وی با اشاره به اجرای حکم قضایی مبنی بر تعطیلی خطوط قدیمی کارخانه آلومینیوم سازی از سال 88 بیان داشت: با اجرای این حکم از مجموع 720 دیگ آلاینده در کارگاههای طرح قدیم کارخانه 387 دیگ از مدار خارج شدند.

انصاری گفت: طبق مصوبه شهریور ماه سال 89 شورای تامین استان تعطیلی ماهانه 30 دیگ از مجموع دیگ های باقی مانده در دستور کار قرار گرفت و طی آن 85 دیگ از مدار خارج شد که متاسفانه ادامه این روند با شکایت مسئولان کارخانه و دستور دیوان اداری مبنی بر توقف کار به منظور بررسی بیشتر مستندات متوقف شد.

انصاری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این پرونده باید نظر نهایی دولت پیرامون این کارخانه را جویا شود، افزود: بند 6 طرح جامع آلودگی هوا که در دور سوم سفر به تصویب هیئت دولت رسیده بیانگر تعطیلی واحدهای قدیمی در برابر راه اندازی واحدهای جدید است .

وی ادامه داد: در چهارم تیرماه 90 جلسه دادگاهی با حضور مسئولین محیط زیست و مسئولان کارخانه آلومینیوم سازی در دیوان عدالت اداری تشکیل خواهد شد و ما امیدواریم مسئولان با پرهیز از سیاسی کردن این موضوع که با سلامت مردم اراک در ارتباط مستقیم است نسبت به تعیین تکلیف این پرونده بپردازند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیت واحد آند سازی کارخانه آلومینیوم سازی گفت: واحد آند سازی کارخانه آلومینیوم سازی اراک باید طبق مصوبات در شهرک صنعتی خیرآباد مستقر شود و شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی ملزم به مکان یابی جهت استقرار ااین واحد در طرح توسعه شهرک صنعتی خیرآباد است.