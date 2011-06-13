کاهش مشکلات دستگاه های البرز نیازمند تحویل به موقع نامه های اداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مکوندی بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استانداری البرز افزود: لازم است نامه های اداری در اسرع وقت به ادارات و دستگاه ها رسانده شود و در این خصوص شاهد افزایش سرعت و دقت باشیم.

وی ادامه داد: در برخی از موارد، نامه های اداری به دست ارباب رجوع متقاضی داده می شود و ممکن است وی نامه را با تاخیر به دستگاه مورد نظر برساند.

این مسئول عنوان کرد: در چنین شرایطی ممکن است مشکلاتی پیش آید و لازم است در این خصوص نظارت، سرعت و دقت افزایش یابد تا نامه اداری در کمترین زمان ممکن به دست اداره مربوطه برسد.

وی یادآور شد: در برخی از موارد مشاهده می شود که نامه به موقع و در اسرع وقت به دست ارباب رجوع متقاضی داده می شود اما وی نامه را با تاخیر به دستگاه و اداره مد نظر تحویل می دهد.

مکوندی افزود: در اینصورت ممکن است دستگاهی که نامه را تحویل گرفته، تصور کند که دستگاه فرستنده نامه با تاخیر عمل کرده درحالیکه اینگونه نیست و نامه به موقع به متقاضی داده شده است.

وی گفت: اگر قرار است یک حداکثر زمانی و فرصت برای پاسخ به نامه های اداری در البرز تعیین شود، باید همه موارد مد نظر باشد.

مکوندی یادآور شد: به این ترتیب باید این حداکثر زمانی از زمانی که در نامه در دستگاه گیرنده ثبت می شود و نه از زمان صدور نامه در دستگاه فرستنده احتساب شود.