سالانه دو میلیون و 350 هزار تن محصولات کشاورزی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا نهاوندی پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح 57 پروژه جهاد کشاورزی در هفته کشاورزی خبر داد و افزود: سه پروژه ویژه با 37 درصد زمینه رشد در هفته جاری به بهره برداری می رسد و استان زنجان وضعیت خوبی در تولید محصولات کشاورزی دارد.

وی با اشاره به سد دهشیر توسط جهاد کشاورزی افزود : در طول دوره فعالیت بعد از انقلاب این سد احداث شده و بیش از هزار هکتار به بهره برداری می رسد و آغاز هرز نهال در پروژه های توسعه باغات در اراضی شیبدار در این هفته شروع خواهد شد و قریب به 10 هزار هکتار در اراضی باغات در حال پیگیری است . 5 هزار هکتار هم شروع شده است و این هفته هم شروع هرز 400 هکتار هرز نهال شروع می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان تاکید کرد : در سال 89 رکورد تولید گندم استان 430 هزار تن بوده که در تاریخ استان بی سابقه بود و رکورد تولید زیتون بیش از 27 هزار تن در هکتار است که در کشور و جهان بی سابقه است . مبارزه با آفات گندم هم در سال گذشته 140 هزار هکتار بود که در استان به 110 هزار هکتار نرسیده بود که در تاریخ استان بی سابقه است .

نهاوندی پور گفت : در سال زراعی گذشته ضریب مکانیزاسیون و جذب ادوات رتبه 18 را در زنجان داشته است که از متوسط کشوری کشاورزی بالاتر است . لذا درصدد افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی هستیم .

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: در سال جهاد اقتصادی باید میزان کارها افزایش پیدا کند که استان زنجان در تولید نهال گردوی پیوندی جزو 5 استان موفق در کشور است

نهاوندی پور گفت : بالاترین ضریب رشد آبزیان کشور 58 درصد افزایش نسبت به تولید سال گذشته می باشد که در سال 75 تولید آبزیان 179 تن بود که در سال گذشته به 3 هزارو 800 تن رسیده که در زنجان 21 برابر افزایش نسبت به زمان تشکیل شیلات در استان می باشد و دو هزار و 100 درصد افزایش تولید آبزیان توسعه نسبت به سال 88، 55 درصد بوده است

وی در ادامه افزود : تولید متوسط 5 ساله گندم را 280 هزار تن اعلام کرد و گفت : میزان مصرف زنجان کمتر از 180 هزار تن بوده است و در انگور رتبه چهارم هستیم که بیش از 70 درصد به خارج از استان و 70 درصد سبزیجات هم به خارج از استان صادر می شود

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان عنوان کرد: از 8800 هزار هکتار از اراضی استان230 هزار هکتار آبی و مابقی 75 درصد دیم است

وی در ادامه فرهنگ سازی از سوی خبرگزاری ها و صدا و سیما را در انعکاس و اطلاع ذسانی اخبار به روز در حوزه کشاورزی را در افزایش آگاهی و اطلاعات مردم بسیار موثر دانست و گفت : باید خبرنگاران تعامل خوبی با سازمان جهاد کشاورزی داشته باشند .

