به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ظهر روز دوشنبه با اشاره به تشکیل کارگروهی در قوه قضائیه برای تعیین وظایف این قوه در سال جهاد اقتصادی، گفت: نتایج کارکرد این کارگروه همزمان با هفته محیط زیست ارائه شد که در راستای ارتقاء محیط زیست کشور بود.

تمرکز دادستانهای کل کشور بر جرائم محیط زیستی

وی افزود: بر اساس نتایج این کارگروه قوه قضائیه از این پس تعرضاتی را که نسبت به محیط زیست می شود با حساسیت بیشتری دنبال می کند و سازمان های ذیربط مانند سازمان جنگل ها، محیط زیست و منابع طبیعی اگر با مواردی نظیر تعرض به محیط زیست و خاک و جنگل ها روبرو شوند باید با حساسیت و سرعت عمل بیشتری تخلفات را گزارش دهند.

اژه ای با بیان اینکه در مواردی که این سازمان ها نتوانند مستقلا از این تعرض جلوگیری کنند دادسراهای کل کشور با فوریت و خارج از نوبت به این گزارش ها رسیدگی می کنند گفت: دادستان های کل کشور از این پس در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در حوزه محیط زیست و حفظ حریم جنگل ها و رودخانه ها تلاش بیشتری می کنند.

وی با اشاره به شورای حفظ حقوق بیت المال که در زمان ریاست قوه قضائیه آیت الله شاهرودی تشکیل شده بود گفت: تغییراتی در این شورا اعمال شده و پیش بینی شده است که شورای عالی آن در تهران و سایر شوراها در شهرستانها فعالتر از گذشته عمل کند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این جلسه به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بعضی از سایت ها با طرح اتهامات غیر مستند و ترویج شایعات سعی در اختلاف افکنی میان قوا را دارند، گفت: بداخلاقی در همه زمینه های اجتماعی بد است و نباید با بیان مطالب غیر واقعی و بی اساس آب به آسیاب دشمن بریزیم و اگر دادستان به مورد مشخصی برخورد کند به عنوان مدعی العموم وارد موضوع می شود.

لیست مفسدان اقتصادی رئیس جمهور همان 250 نفر است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور در آخرین نشست خبری خود لیست مفسدان اقتصادی را 312 نفر عنوان کرده بود در حالیکه در نشست های قوه قضائیه این لیست را 250 نفر دانسته، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در آخرین سخنرانی خود عنوان کرد اینکه کسی مفسد اقتصادی باشد تشخیصش به عهده قاضی است ما تنها اسامی را اعلام می کنیم. این تغییر و اصلاح که تشخیص فساد اقتصادی به عهده قاضی است خوب است.

وی ادامه داد: لیست همان تعدادی است که من اعلام کرده ام و اگر بعدا به صورت پراکنده اسامی اعلام شده هنوز به دست قوه قضائیه نرسیده است. همچنین اگر اسامی توسط معاونین و وزارتخانه ها مطرح شده باشد نیز به این تعداد اضافه نمی شود. آنچه از سوی رئیس جمهور مطرح شده همان 250 نفر است.

تائید گفته‌های احمد توکلی در مورد مذاکرات سه قاضی عالیرتبه با رئیس جمهور در مورد معاونش

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از سوی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده که سه قاضی عالیرتبه نزد رئیس جمهور رفته تا اتهاماتی را که متوجه معاون اول اوست پیگیری کنند، گفت: اصل موضوع را که نمایندگانی از طرف قوه قضائیه نزد رئیس جمهور رفتند و در این خصوص صحبت کردند درست است.

آخرین وضعیت ارجاع تخلفات دولت به دستگاه قضایی

وی با اشاره به آخرین وضعیت ارجاع تخلفات دولت به دستگاه قضایی گفت: از طرف مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مواردی اعلام شد که مرجع رسیدگی هر کدام متفاوت بود. برخی توسط دادستانی و بخشی نیز توسط دیوان عدالت در حال رسیدگی است و مواردی که نیاز به تحقیقات بیشتری داشت توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال تکمیل است.

اژه ای در خصوص اظهار نظر رئیس سازمان حج و زیارت در رابطه با برخورد با دفاتر غیر دولتی فیش حج، گفت: چنین تخلفاتی از سوی سازمان حج و زیارت به ما منعکس نشده است.

دستگیری و احضار برخی در ارتباط با پرونده مدیران اسبق ایران خودرو

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر پرونده مدیران اسبق ایران خودرو گفت: پرونده ای با موضوع مسائل مالی در خصوص مدیران و افراد مرتبط با ایران خودرو مطرح بود که افرادی احضار و برای تعدادی قرار صادر شد.

وی افزود: برخی از این افراد تا زمان ارائه وثیقه یک یا دو شب در بازداشت بودند و برخی نیز نتوانستند وثیقه را تامین کنند.