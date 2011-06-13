به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی صبح امروز دوشنبه 23 خرداد در جلسه‌ای که برای سخنرانی پروفسور دیوید دمراش در فرهنگستان ترتیب داده شده بود، گفت: یکی از اهداف مهم فرهنگستان در تعاملات خود، در قدم اول برقراری ارتباط با کشورهایی مانند تاجیکستان است که ارتباط بی‌واسطه‌ای با زبان فارسی دارند.

وی افزود: در قدم دوم سعی داریم با دیگر کشورهای منطقه مانند هندوستان که ارتباطی کمتر از این کشورها با ادبیات فارسی دارند، برقرار کنیم. مرحله بعدی تعامل با کشورهایی است که از حیث ادبیات تطبیقی، پیشرفت داشته‌اند.

حداد عادل درباره چگونگی دعوت از پروفسور دمراش برای حضور در ایران گفت: سال گذشته که دکتر علیرضا انوشیروانی عضو وابسته فرهنگستان برای فرصت مطالعاتی خود به دانشگاه هاروارد رفته بود، با پروفسور دمراش آشنا شد و بعد از مراجعه به ایران، پیشنهاد کرد تا از ایشان برای حضور در ایران و فرهنگستان دعوت کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه از این پیشنهاد استقبال شد و دکتر ابوالحسن نجفی و انوشیروانی این موضوع را دنبال کردند که با پیگیری‌ها، پروفسور دمراش دعوت ما را پذیرفت و به ایران آمد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره برنامه‌های دیگر دمراش در ایران گفت: ایشان سفری به شیراز داشت و امروز صبح هم ضمن دیداری یک ساعته با هم، از فرهنگستان بازید کرد. امشب هم از طریق آلمان به کشور خود بازخواهد گشت.