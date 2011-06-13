"میشل پرودوم" برای پیوستن به الشباب از توئنته جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال بلژیک که سال گذشته از تیم گنت بلژیک به توئنته پیوست با این تیم به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های لیگ هلند دست پیدا کرد. این مربی 52 ساله برای پیوستن به الشباب موافقت خود را به این تیم عربستانی اعلام کرده است.

پرودوم گفت: از اینکه در توئنته کار کردم، لذت بردم. فکر می کنم به لحاظ نتایجی که کسب کردیم، سالی فوق العاده را تجربه کردیم. خیلی خوب است که باشگاه وضعیت مرا درک می کند. من بهترین‌ها را برای توئنته آرزومندم.

"یوپ مونسترمان"، رئیس باشگاه توئنته هفته گذشته اعلام کرد مخالفتی با جدایی پرودوم نخواهد داشت. وی گفت: میشل پرودوم در سالی که گذشت عملکرد فوق العاده‌ای داشت. ما فصل جدید را با 11 بازیکن و کادر فنی جدید آغاز خواهیم کرد.