نیاز ترکیه به عضویت اروپا تحت حکومت اردوغان هر روز کمتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،"ان تی وی" آلمان در تحلیلی نوشت: رشد اقتصادی که ترکیه در مدت هشت سال حکومت اردوغان به دست آورده است این سوال را مطرح می کند که آیا این کشور به زودی اولین اقتصاد اروپا را از آن خود خواهد کرد. چنین چیزی امروزه غیر قابل تصور نیست.

دوران عقب افتادگی و ناامیدی که زمانی برای ترکیه تصور می شد به سر آمده است. این کشور از نظر سیاسی و اقتصادی رشد و پیشرفت بالایی داشته و شرایط امروز این کشور به گونه ای است که ده سال پیش تصور آن هم نمی رفت.

در ادامه آمده است: این در حالی است که ترکیه هنوز ارتباط مد نظر و بنا بر خواست اروپا را با همسایگان اروپایی خود برقرار نکرده است. حدود بیست سال از زمانی که ترکیه رسما به عنوان کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپا اعلام شد می گذرد.

این در حالی است که رئیس جمهوری فرانسه بر این باور است که ترکیه هیچ جایگاهی در اتحادیه اروپا ندارد. اما از طرفی این می تواند سناریوی مضحکی به نظر برسد که ترکیه که از نظر اقتصادی یک کشور سالم است شراکت با کشورهای بیمار اقتصادی اروپایی را بپذیرد. از طرف دیگر برای کشورهای اروپایی نیز بسیار ارزشمند است که چنین شریک مقتدری داشته باشند.

نوسنده در ادامه نوشت: حدود چهار سال است که اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره ترکیه دیدگاهی متفاوت با فرانسه دارند. اما این شرایط را تغییر نداده و همچنان مذاکرات ورود ترکیه به این اتحادیه نا تمام و بی نتیجه مانده است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: ترکیه امروز خود می تواند عمل کننده باشد. امروز وضعیت این کشور با بیست سال گذشته بسیار متفاوت است. این کشور سریعترین اقتصاد در حال رشد اروپا را بدون اینکه عضو این اتحادیه باشد دارا است. در سال گذشته اقتصاد این کشور هشت درصد رشد داشته است . این کشور در سال 2010 دومین کشور دارنده بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

بدهی های ترکیه تحت حکومت اردوغان به شدت کاهش داشته است. این رویایی است که در ذهن تمام کشورهای اروپایی نقش بسته است. در دوران بحران اقتصادی، آنکارا توانست به گونه ای عمل کند که هیچ کمکی از صندوق بین المللی پول دریافت نکند. هیچ بانکی در این کشور ورشکست نشده یا نیاز به حمایت مالی نداشته است. این حقیقتی است که کشورهای اروپایی نمی توانند چنین ادعایی را درباره خودشان داشته باشند.

ان تی وی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: ترکیه سرشار از اعتماد به نفس و حس استقلال است و نتیجه نظر سنجی ها چنین واقعیتی را نشان می دهد. در حال حاضر از هر سه ترک تنها یک نفر موافق پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا است. از نظر اقتصادی اروپا دیگر هیچ اهمیتی برای آنکارا ندارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: ترکیه در روند پیوستن به اتحادیه اروپا دیگر در موضع یک گدا نیست بلکه به کشور قدرتمندی تبدیل شده که خود تعیین می کند کدام قدم را به عنوان قدم بعدی در این مسیر باید بردارد.آنکارا دیگر به عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان یک موتور اقتصادی نیازی ندارد.