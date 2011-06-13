  1. استانها
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

حجت الاسلام علی اکبری:

مسائل حاشیه ای ما را از خواسته های اصلی رهبری غافل نکند

ورامین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان کشور گفت: مسائل حاشیه ای ما را از خواسته های اصلی رهبری غافل نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری  صبح امروز در مراسم بزرگداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به ورامین در سال 82 افزود: نباید گذاشت کار به جایی رسد که سید قهرمان و شاگرد اول مکتب امامت و ولایت سید حسن نصرالله با آن تعابیر بلند از مقام معظم رهبری یاد کند و بگوید ایشان حتی در ایران مظلوم بوده و قدر ایشان ناشناخته است.

وی ادامه داد: باید کاری کنیم که از رهبری فاصله نگیریم و مسائل حاشیه ای ما را از خواسته های اصلی رهبری غافل نسازد.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: به برکت امامت حضرت روح الله در عصر غیبت، در نیمه خرداد ورامین به حرکت درآمد و مردم قهرمان این خطه به میدان آمدند.

پشت صحنه جریان انحرافی فتنه گران ۸۸هستند

وی به خنثی سازی فتنه ها و نفاقها در طول سه دهه گذشته به وسیله نور امامت و ولایت و اتحاد قلبی مومنین  اشاره و تصریح کرد: امروز هم یک فتنه الحاقی داریم که مومنین باید آن را به خوبی بشناسند، این فتنه از جنس همان فتنه سال ۸۸است و پشت صحنه آن را همان فتنه گران ۸۸تشکیل داده اند، لذا باید جامعه فتنه ها را بشناسد و گرفتار حاشیه ها نشود.

همزمان با ۲۲خرداد ماه سالروز سفر مقام معظم رهبری به ورامین و به مناسبت سالروز ولادت جوادالائمه(ع) این مراسم با حضور آیت الله محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، فرماندار شهرستان، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در محسنیه شهید علیخانی برگزار شد.

مقام معظم رهبری ۲۲خرداد ۱۳۸۲طی سفر به ورامین با استقبال بیش از یکصدهزار نفر از مردم این شهرستان مواجه شدند و این روز، به عنوان یک روز تاریخی در تقویم ورامینی ها ثبت شده است.

