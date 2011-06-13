فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گنجایش اجلاس سران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال‌الدین صمصام شریعت اظهار داشت: در استان اصفهان در زمینه حمل و نقل، توسعه راه‌ها و رفع نقاط پرحادثه اقدامات شاخصی صورت گرفته است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری اجلاس سران در آینده‌ای نزدیک در اصفهان تاکید کرد: در مورد برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در اصفهان سالن پروازهای خارجی و باند پروازی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان گنجایش ظرفیت ورود سران و همراهان را ندارد.

در ادامه این نشست رئیس هیت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور درنشست شورای حمل و نقل استان اصفهان با اشاره به جایگاه ویژه استان اصفهان در بخش حمل و نقل اظهار داشت: استان اصفهان حمل و نقلی‌ترین استان کشور و در واقع رتبه نخست در ساخت و ساز و حمل و نقل را دارد.

کامران رحیم اف با اشاره به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تصریح کرد: این نهاد از سال 1341 تاسیس و به لحاظ اهمیت، نقش حاکمیتی پروژه‌های راه و ترابری را بر عهده دارد.

وی به رویکردهای نوین آزمایشگاه در سال 1390 اشاره کرد و بیان داشت: در سال 1390 انواع آزمایش‌هایی که در جوش و بتن، انواع تست‌های غیرمخرب در ژئوفیزیک، مقاومت الکتریکی زمین و مباحث نوینی که در ژئوتکنیک مطرح است با تجهیز کردن آزمایشگاه صورت می‌گیرد که باعث افزایش دقت و سرعت در کار می‌شود.

رئیس هیت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور ادامه داد: دستگاه‌هایی جهت دانسیته‌سنج هسته‌ای و اتمی خریداری شده و با اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان انرژی اتمی از این به بعد در آزمایشگاه مکانیک خاک قابلیت تشخیص میزان تراکم ترانشه راه، مسیر راه آهن و باند فرودگاه وجود دارد.

وی در خصوص آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان اضافه کرد: در کشور هشت منطقه دارای آزمایشگاه هستند که مرکزیت منطقه مرکزی بر عهده استان اصفهان بوده و استانهای یزد، چهارمحال و بختیاری و مرکزی زیر مجموعه استان اصفهان و با هدایت این استان فعالیت می‌کنند.

رحیم اف از تجهیز آزمایشگاه شیمی، فیزیک جهت مشخصات مصالح مصرفی پروژه‌ها، معادن و آب و تاثیر آن بر خاک در استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: به زودی در استان اصفهان آزمایش‌های نوین ژئوتکنیک و ژئوفیزیک را انجام می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های بزرگ در حال انجام وزارت راه و ترابری در استان اصفهان گفت: پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان - تهران، توسعه سالن پروازهای خارجی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و کنارگذر شرق از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت راه و ترابری است.