قصد دانشگاه ایرانیان برای نظارت بر غیردولتیها/ پذیرش دانشجو از هر دین و مذهب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با جزئیات اساسنامه دانشگاه ایرانیان که روز گذشته با حضور وزیر علوم در جلسه این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت به بیان جزئیات کامل این اساسنامه پرداخت.

حضور ادیان مذهبی در دانشگاه

وی افزود: در اساسنامه اولیه این دانشگاه، اجازه پذیرش دانشجو از هر دین و مذهبی از جمله انواع مذاهب مورد قبول بودایی و هندویی وجود داشت. ضمن اینکه در این اساسنامه آمده بود پس از تاسیس دانشگاه ایرانیان همه مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کشور زیر چتر مدیریتی این دانشگاه قرار می‌گیرند.

علت عدم بررسی اساسنامه در شورایعالی انقلاب فرهنگی

عباسپور در خصوص علت عدم بررسی این اساسنامه در شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: شاید یکی از دلایلی که شورایعالی انقلاب فرهنگی هیچ وقت این اساسنامه را بررسی نکرد این باشد که این شورا نسبت به اساسنامه دانشگاه ایرانیان و اعضای هیئت موسس آن با ابهام و شبهاتی روبه‌رو بود.

به گفته عباسپور، در عین حال، شورایعالی انقلاب فرهنگی هیچ ‌وقت به طور رسمی اعلام نکرد که چرا ایده دانشگاه ایرانیان هرگز در دستور کار بررسی قرار نگرفت.

نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابهامات شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره اساسنامه اولیه تاسیس دانشگاه ایرانیان، تاکید کرد: در اساسنامه اولیه دانشگاه ایرانیان که به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه شده بود، ابهامات عجیب و دور از ذهنی وجود داشت که شاید همین مسئله موجب عدم پیگیری و بررسی این طرح از سوی این شورا بوده است.

برخی مواد اساسنامه خلاف قانون است

وی برخی از مواد اساسنامه اولیه دانشگاه ایرانیان را خلاف قانون و اساسنامه‌های قانونی دانشگاه‌های غیرانتفاعی دانست و گفت: در اساسنامه اولیه دانشگاه ایرانیان که به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد، اجازه پذیرش دانشجو از هر دین و مذهبی وجود داشت. در این اساسنامه انواع ادیان مورد پذیرش اسلام، مسیحیت، کلیمی و زرتشتی و انواع مذاهب مورد قبول بودایی و هندویی یاد شده بود.

عباسپور با اشاره به برخی دیگر از مواد اساسنامه اولیه دانشگاه ایرانیان اظهار داشت: یکی از مواد غیرقانونی اساسنامه دانشگاه ایرانیان این بوده است که در این اساسنامه آمده بود پس از تاسیس دانشگاه ایرانیان همه مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی کشور زیر چتر مدیریتی این دانشگاه قرار می‌گیرند که این ماده صراحتاً خلاف اساسنامه دانشگاه‌های غیرانتفاعی است.

ترکیب هیئت موسس در اساسنامه

عباسپور گفت: در اساسنامه‌ای که به وزارت علوم ارائه شده بود 7 نفر عضو در هیئت موسس دانشگاه پیش‌بینی شده بود که این اعضا عبارت بودند از: مرضیه وحید دستجردی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی اکبر صالحی - وزیرامور خارجه، لطف‌الله فروزنده - معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی‌ رئیس جمهور، ابراهیم عزیزی - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، حمید بقایی - معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اسفندیار رحیم مشایی - رئیس دفتر رئیس‌جمهور و محمدشریف ملک‌زاده - دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج.

وی افزود: ترکیب هیئت موسس دانشگاه ایرانیان نیز یکی از موارد ابهام و شبهه‌انگیز برای شورای عالی گسترش وزارت علوم بوده است.

تاکید وزیر علوم بر اساسنامه دانشگاه ایرانیان

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به توضیحات وزیر علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات، تاکید کرد: وزیر علوم دراین نشست تاکید داشت که اساسنامه‌ای که به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته است، با اساسنامه‌ای که دانشگاه ایرانیان به شورای عالی گسترش وزارت علوم داده است، کاملا متفاوت است و موارد شبهه و ابهام در آن رفع شده است.

وی افزود: طبق گفته وزیر علوم هیچ اساسنامه‌ای برای دانشگاه ایرانیان تاکنون در شورای گسترش وزارت علوم به تصویب نرسیده است و اعضای هیئت موسس این دانشگاه تاکنون مورد پذیرش وزارت علوم قرار نگرفته‌اند.

عباسپور با بیان اینکه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به ترکیب هیئت موسس دانشگاه ایرانیان حساس و نگران هستند ادمه داد: بیشتر اعضای کمیسیون در رابطه با حضور افراد حساسیت‌زا و حاشیه‌ای در ترکیب هیئت موسس دانشگاه ایرانیان به وزیر علوم تذکر دادند و تاکید کردند که اعضای هیئت موسس باید شخصیت‌های علمی و مورد قبول جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران باشند. هنوز با اساسنامه موافقت نشده است عباسپور با اشاره به توضیحات وزیر علوم درباره هیئت موسس دانشگاه، اظهار داشت: وزیر علوم در پاسخ به تذکرات نمایندگان تصریح کرد که وزارت علوم تاکنون هیچ اساسنامه‌ای از دانشگاه ایرانیان را مورد پذیرش و تصویب قرار نداده است و به همین دلیل شخصیت‌های معرفی‌شده برای هیئت موسس نیز مورد بررسی و پذیرش قرار نگرفته‌اند.

دانشگاه ایرانیان؛ بستری برای پرورش مکتب امام خمینی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، وجود دانشگاهی بومی برای ایرانیان خارج از کشور را ضروری دانست و تاکید کرد: موضوع مهم در تاسیس دانشگاه ایرانیان این است که در این دانشگاه تفکر اسلامی و انقلابی حاکم باشد و بستری برای پرورش تفکر و مکتب امام خمینی (ره) قرار بگیرد.