کاخ شیشه ای وزارت جهاد برای کمک به کشاورزان فروخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان در حاشیه مراسم افتتاح 4 هزار و 6 پروژه وزارت جهاد کشاورزی که امروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب گفت: من خودم یک سال پیش از آن ساختمان رفتهام و این ساختمان از سه ماه پیش از پرسنل وزارت جهاد کشاورزی خالی شده است.
وی در رابطه با احتمال بازگشت دوباره به این ساختمان گفت: ما به هیچوجه رو به عقب باز نمیگردیم.
خلیلیان تصریح کرد: ما در بخش کشاورزی ملزم به کار و تلاش برای کشاورزان هستیم و روحیه ما با کاخ نشینی و تجملات سازگار نیست.
وی ادامه داد: کشاورزان ما در دورترین نقاط کشور مشغول به کار هستند و عموماً به چنین کاخهایی دسترسی ندارند. لذا ما نیز باید خودمان را به آنها برسانیم و در شهرستانها و روستاها از این قشر پشتیبانی کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر با فروش این کاخ شیشهای میتوانیم پول آن را در جهت پشتیبانی از کشاورزان سرمایه گذاری کرده و نیاز کشاورزان را برآورده کنیم.
وی در خصوص نحوه فروش این ساختمان نیز گفت: یک قیمت پایه برای آن تعیین خواهیم کرده و به صورت مزایده به بالاترین قیمت خواهیم فروخت که بتوانیم کشاورزان را تحت حمایت قرار خود دهیم.
خلیلیان در پاسخ به سئوال دیگری در زمینه واردات محصولات کشاورزی خارجی گفت: ما سال گذشته شرایط ورود محصولات کشاورزی را به دستگاههای ذیربط اعلام کردیم و امسال هم مجدداً آن را مورد تاکید قرار دادیم.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور جهت جلوگیری از محصولات کشاورزی که مردم نیاز به آن ندارند گفت: ابلاغیهای در چارچوب قانون برنامه پنجم و ماده 16 قانون افزایش بهره وری تنظیم کردیم تا تمامی محصولاتی که در کشور نیاز نداریم ثبت سفارش و وارد نشوند.
وی جهاد کشاورزی را متولی تولید ملی در حوزه محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: در همه جای دنیا اولویت با تولید است و واردات باید به اندازه ای باشد که تولید داخلی لطمه نخورد.
