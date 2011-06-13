  1. سیاست
خلیلیان در پاسخ به مهر:

کاخ شیشه ای وزارت جهاد برای کمک به کشاورزان فروخته می شود

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برخی اخبار مبنی بر بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به ساختمان سابق این وزارتخانه در بلوار کشاورز، گفت: ما این ساختمان را تخلیه کردیم و به آن باز نمی‌گردیم و این کاخ شیشه ای فروخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان در حاشیه مراسم افتتاح 4 هزار و 6 پروژه وزارت جهاد کشاورزی که امروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب گفت: من خودم یک سال پیش از آن ساختمان رفته‌ام و این ساختمان از سه ماه پیش از پرسنل وزارت جهاد کشاورزی خالی شده است.

وی در رابطه با احتمال بازگشت دوباره به این ساختمان گفت: ما به هیچوجه رو به عقب باز نمی‌گردیم.

خلیلیان تصریح کرد: ما در بخش کشاورزی ملزم به کار و تلاش برای کشاورزان هستیم و روحیه ما با کاخ نشینی و تجملات سازگار نیست.

وی ادامه داد: کشاورزان ما در دورترین نقاط کشور مشغول به کار هستند و عموماً‌ به چنین کاخ‌هایی دسترسی ندارند. لذا ما نیز باید خودمان را به آنها برسانیم و در شهرستان‌ها و روستاها از این قشر پشتیبانی کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد:‌ از طرف دیگر با فروش این کاخ شیشه‌ای می‌توانیم پول آن را در جهت پشتیبانی از کشاورزان سرمایه گذاری کرده و نیاز کشاورزان را برآورده کنیم.

وی در خصوص نحوه فروش این ساختمان نیز گفت: یک قیمت پایه برای آن تعیین خواهیم کرده و به صورت مزایده به بالاترین قیمت خواهیم فروخت که بتوانیم کشاورزان را تحت حمایت قرار خود دهیم.

خلیلیان در پاسخ به سئوال دیگری در زمینه واردات محصولات کشاورزی خارجی گفت: ما سال گذشته شرایط ورود محصولات کشاورزی را به دستگاه‌های ذیربط اعلام کردیم و امسال هم مجدداً آن را مورد تاکید قرار دادیم.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور جهت جلوگیری از محصولات کشاورزی‌ که مردم نیاز به آن ندارند گفت: ابلاغیه‌ای در چارچوب قانون برنامه پنجم و ماده 16 قانون افزایش بهره وری تنظیم کردیم تا تمامی محصولاتی که در کشور نیاز نداریم ثبت سفارش و وارد نشوند.

وی جهاد کشاورزی را متولی تولید ملی در حوزه محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: در همه جای دنیا اولویت با تولید است و واردات باید به اندازه ای باشد که تولید داخلی لطمه نخورد.

