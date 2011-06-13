900 میلیون ریال برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های تاکستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود لالوها ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تاکستان که با حضور مدیرکل برنامه ریزی استانداری برگزار شد اظهارداشت: به منظور توسعه فرهنگ مطالعه از محل اعتبارات استانی 900 میلیون ریال به کتابخانه های عمومی شهرستان تاکستان اختصاص یافته است که بتذدریج هزینه می شود.

لالوها اضافه کرد: تاکستان از شهرستان های بزرگ استان قزوین است و با داشتن190 هزار نفر جمعیت، پنج شهر، چهار بخش و 160 روستا بستری دارد که توسعه و گسترش کتاب و کتابخوانی در این شهرستان از اهم برنامه های سال جاری است.

این مسئول یادآورشد: کتابخانه عمومی شهید بهشتی، قدیمی ترین کتابخانه این شهرستان است که با هزار و950 مترمربع مساحت در سال 1354 افتتاح شده ودر حال حاضر گسترش مخزن این کتابخانه و راه اندازی مکانی برای استفاده علاقه مندان از شبکه اینترنت از نیازهای اصلی این کتابخانه بشمار می رود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: کتابخانه شهید مطهری ضیاء آباد دومین کتابخانه تاکستان در سال 1373 با پنج هزار مترمربع مساحت افتتاح شد که تعمیر و قفسه بندی، نقاشی و تجهیز این کتابخانه از طریق مبلغ اختصاص یافته انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: کتابخانه علامه طباطبایی اسفرورین نیز که در سال 1374 افتتاح شد نیازمند توسعه مخزن و سالن مطالعه برای گسترش خدمات رسانی به مراجعان است و کتابخانه یحیی آباد که در همین سال راه اندازی شده با مساحت دو هزارمترمربع نیازمند محوطه سازی برای ورودی کتابخانه است که در روزهای آینده اقدامات لازم در این زمینه آغاز می شود.

لالوها یادآورشد: کتابخانه فارسجین به عنوان تنها کتابخانه عمومی روستایی تاکستان از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر تعمیر و قفسه بندی از جمله مسائل مورد نیاز این کتابخانه 450 متری است.

لالوها گفت: برای کتابخانه شهید فهمیده تاکستان که با 400 متر مساحت در سال 1379 تاسیس شده ادامه دیوار کشی و محوطه سازی و ایجاد فضایی مناسب و سرسبز در محوطه کتابخانه از اهداف مهم ما بشمار می رود و کتابخانه خرمدشت که جدیدترین کتابخانه تاکستان است از سال 1381 فعال بوده و هم اکنون از مبلغ اختصاص یافته باید تعمیر و تجهیز این کتابخانه هزار و400 متری انجام شود.

وی تصریح کرد: درآمد محدود کتابخانه های عمومی پاسخگوی حل مشکلات و کمبودهای آن ها نیست به همین دلیل اگر کمک ها و حمایت های مسئولان نباشد نمی توانیم کتابخانه ها را آنگونه که لازم است تجهیز و به روز رسانی کرده و خدمات رسانی به مراجعان را ارتقاء دهیم.

لالوها راه اندازی مکانی جهت استفاده از اینترنت را از دیگر اولویت های اداره کل کتابخانه های عمومی قزوین در شهرستان تاکستان ذکر و اعلام کرد: ساخت کتابخانه مرکزی تاکستان از دیگر اولویت های امسال در این شهرستان است که خوشبختانه با پیگیری های به عمل آمده قرا شده است از محل اعتبارات فرهنگی سفر سوم هیئت دولت به استان قزوین مبلغ قابل ملاحظه ای جهت ساخت این کتابخانه اختصاص داده شود.

لالوها گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی و در راستای اصلاح الگوی مصرف، بهینه سازی سیستم های

برودتی و حرارتی کتابخانه ها را در دستور کار داریم، همچنین صرفه جویی در مصرف برق از طریق به کارگیری چشم الکترونیک در سیستم روشنایی مخازن کتابخانه ها از دیگر اهداف ما در ماههای آینده است که اجرایی خواهد شد.