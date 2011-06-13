کتاب "با محرم راز" در بین معتکفین اصفهان توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی پیش‌ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی در خصوص اقدامات فرهنگی مراسم اعتکاف امسال اظهار داشت: امروزه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از طریق برنامه‌های فرهنگی تنها در مساجد امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی دیگر نیز باید در کنار مسجد به فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی بپردازند.

وی اعتکاف را ظرفیتی برای سوق دادن جامعه به سمت معنویت و ارزش‌های الهی و اسلامی دانست و تصریح کرد: باید از این فرصت مناسب برای اجرای برنامه‌های تربیتی و اخلاقی به صورت مطلوب استفاده کنیم.

رئیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان با اشاره به اقدامات فرهنگی که در اعتکاف امسال در سطح استان انجام می‌گیرد، بیان داشت: در راستای غنی‌سازی برنامه‌های معتکفین برنامه‌ریزی جامعی صورت پذیرفته و از جمله برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع اعتکاف، نصب پوستر و بنرهایی درباره ایام اعتکاف و همچنین توزیع کتاب "با محرم راز" است.

وی در رابطه به توزیع کتاب "با محرم راز" ادامه داد: این کتاب در 107 صفحه و مشتمل بر 100 سفارش حضرت علی(ع) به کمیل، وصیت‌نامه حضرت علی(ع) به امام حسن و امام حسین(ع) و مختصری از وصیت‌نامه کمیل بن زیاد است که به همت دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با تیراژ پنج هزار نسخه به چاپ رسیده و همزمان با ایام اعتکاف در کانون‌های مساجد سراسر کشور توزیع می‌شود.

معتمدی با اشاره به اینکه 50 کانون فرهنگی و هنری مساجد امسال میزبان آئین معنوی اعتکاف هستند، تاکید کرد: برنامه‌های مراسم اعتکاف به دلیل اهمیت خود با استقبال دستگاه‌های فرهنگی و کانون‌های مساجد مواجه شده و نزدیک به 50 کانون فرهنگی استان اصفهان در این مراسم مشارکت دارند.

وی اضافه کرد: برگزاری برنامه‌های معنوی در سطح کشور به دلیل استقبال بسیار مردم از آن همیشه با مشکلاتی همراه بوده که مسئولان فرهنگی کشور در صد هستند برنامه‌های معنوی اعتکاف امسال را به دور از حاشیه‌ها و کاستی‌های مختلف برگزار کنند.

رئیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان در ادامه گفت: مراسم اعتکاف باید به دور از هرگونه تکلف و حاشیه و با محوریت روحانیان عالم و آگاه برگزار شود و سادگی و بی‌پیرایه بودن آن در ابعاد و جهات مختلف به خوبی مشاهده شود.