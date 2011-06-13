پیگیری پرونده زمین خواری دربازار/ توضیح درباره نقض رای انفصال ازخدمت بقایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد موضوع زمین خواری 8 هکتاری در محدوده بازار تهران که خبرگزاری مهر اسناد آن را منتشر کرده گفت: در ابتدا از خبرگزاری مهر بابت انتشار این گزارش از همین تریبون و در حضور خبرنگاران و رسانه ها تشکر می کنم. بنده هم خبر را از این طریق آگاه شدم و بلافاصله با دادستان تهران تماس گرفتم و هم اکنون این پرونده در حال پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد این پرسش که وضعیت افراد دستگیر شده در دفتر رئیس جمهور به اتهام فساد مالی به کجا رسیده است گفت: قبلا هم گفتم 12 نفر دستگیر شده اند ولی در مورد نوع اتهام و یا وضعیت پرونده برای رسانه ای کردن آن معذوریتهایی داریم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد گودبرداریهای غیر اصولی که منجر به آسیبهای جانی و مالی می شود گفت: دستگاه قضا احساس نکرده است که در قانون مشکلی داریم ولی متاسفانه در اجرای صریح قانون دچار تعلل هستیم و باید شهرداریها و سازمانهای مرتبط با این موضوع کاملا قانون را رعایت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نقض رای انفصال از خدمت بقایی اشتباه بوده است، گفت: روال معمولی آن است که احکام قابل تجدید نظر است و این شامل دادگاه ها و دیوان هم می شود. البته باید بگویم که موارد قطعی در آراء بسیار کم است و معمولا قاضی زیر رای می نویسد که حکم قطعی است یا قابل اعتراض. گاهی هم ممکن است درخواست اعمال ماده 18 شود. گاهی هم قاضی پی می برد که حکمش اشتباه بوده است. در دیوان عدالت هم این حکم در دادگاه بدوی قابل اعتراض بود و رفت برای تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه اول را تایید نکرد ولی هنوز به این پرونده رسیدگی نشده و در مرحله تذکر به اشتباه است.

اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از نشریات نزدیک به دولت دستگاه قضا، آیت الله مصباح یزدی و فرمانده سپاه را اقتدار گرا معرفی کرده است در حالیکه رهبر انقلاب آیت الله مصباح را مطهری زمان عنوان کرده است، گفت: دادستان این حق و اختیار را دارد که با این روزنامه برخورد کند. البته هیئت نظارت بر مطبوعات هم حق برخورد دارند زیرا تهمت به شخصیت حوزوی و رئیس دستگاه قضا و یک ارگان رسمی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به انتقاد خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضا بر خلاف اصل 156 قانون اساسی بر اجرا نشدن صحیح قوانین نظارت کامل ندارد گفت: یکی از دستگاههای نظارتی ما سازمان بازرسی است که من از همین جا از تمامی اعضای این سازمان تشکر می کنم. زیرا پیش از این رسیدگی به تخلفات چندین سال طول می کشید در حالیکه امروز رسیدگی ها به روز است. همچنین دیوان عدالت اداری با تعاملی که با مدیران برقرار کرده با تماس تلفنی با وزرا و مسئولان دولتی ایردات و مشکلات را گوشزد کرده و برطرف می کند. البته نمی توان گفت که تخلفی و یا کوتاهی وجود ندارد ولی اقدامات خوب بوده است.