به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کامرانی، صمد نیکخواه بهرامی، جواد داوری، مهراد آتشی، جابر روزبهانی، اوشین ساهاکیان و اصغر کاردوست بازیکنانی بودند که همراه با مهرام در رقابت‎های باشگاه‎های آسیا شرکت کردند و به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

این بازیکنان پس از چند روز استراحت امروز دوشنبه به اردوی تیم ملی بسکتبال ملحق شدند و همراه با دیگر بازیکنان دعوت شده تمرینات خود را پیگیری کردند. البته حامد آفاق دیگر بازیکنی بود که همراه با مهرام در رقابت‎های باشگاه‎های آسیا شرکت کرد اما امروز در اردوی تیم ملی غایب بود.

آفاق که به اصفهان سفر کرده بود قرار است از فردا سه شنبه به اردوی تیم ملی بسکتبال ملحق شود.

اردوی تیم ملی بسکتبال از 16 خردادماه آغاز شده است. این تیم برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا آماده می‎شود که 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار می‌شود. ایران مدافع قهرمانی این مسابقات است.